Венеційська комісія не підтримала ініціативи з розпуском КC.

Венеційська комісія радить Україні внести зміни до закону про Конституційний Суд з огляду на кризу, котра виникла внаслідок скандального рішення щодо антикорупційного законодавства. Зокрема, експерти від Ради Європи пропонують ґарантувати інституційну незалежність КС, а також встановити прозорі правила відбору суддів. Водночас висновок не містить рекомендацій щодо очищення Конституційного Суду, як пропонував Президент Зеленський.

Про це пише видання "Європейська правда", цитуючи новий висновок Венеційської комісії – щодо реформи КС.

Так, ВК рекомендує детальніше прописати правила функціонування Конституційного Суду, щоби запобігти потенційним наступним проблемам.

У рекомендованих змінах до закону про КС, серед іншого, Венеційська комісія радить зобов’язати суд надавати обґрунтування щодо кожного положення законодавства, яке він оголошує неконституційним. Парламенту рекомендують чіткіше окреслити свій намір звузити обсяг рішення КС до саме тих питань, які вносяться на розгляд суду.

Дисциплінарна процедура щодо суддів має регулюватися законом про КС, але деталі прописані у порядку процедури. Можливість повторно повертати на розгляд справи КС має бути передбачена тільки у випадках, коли виявлено, що суддя у зв’язку з цим рішенням вчинив кримінальне порушення (хабар тощо).

Радять встановити більш чітке визначення конфлікту інтересів, виокремлюючи, наприклад, фінансовий конфлікт інтересів – особливо, якщо це пов’язано з увагою до суддів з боку НАЗК або розслідуванням НАБУ.

Пропонують створити орган, що здійснюватиме перевірку кандидатів на посаду судді КС за участі міжнародних представників, у тому числі з міжнародними експертами з прав людини та представниками громадянського суспільства, щоб ґарантувати належні моральні і професійні якості суддів.

Також Венеційська комісія рекомендує заповнювати нині вакантні місця у КС лише після покращення системи призначення, зокрема створення органу для перевірки кандидатів. "Відтак створення такої системи є терміновим питанням для того, щоб заповнити ці вакансії", – зазначають у висновку.

Щоб деполітизувати склад КС, суддів за парламентською квотою радять обирати кваліфікованою більшістю.

"У процесі реформи КС з останнім варто проводити належні консультації щодо всіх аспектів реформи. З огляду на особливість ситуації в Україні, КС варто проявити стриманість, якщо внесені поправки будуть оскаржені перед Судом. Венеційська комісія готова надавати свою допомогу у цьому питанні", – зазначають у висновку.