В Україні рекорд смертності від ковіду.

Упродовж доби в Україні зафіксували 538 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Це максимальна кількість добових летальних випадків за весь час пандемії. Дотеперішній максимум - 481 померлий за добу (зафіксовано 6 квітня 2021 року).

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.

За добу зареєстрували 15 579 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Шпиталізували з COVID-19 чи підозрою на хворобу 2852 особи.

За минулу добу найбільше випадків захворювання зареєстровано в Одеській (1418), Харківській (1412), Дніпропетровській (1203), Запорізькій (1019) і Львівській (959) областях.

За весь час пандемії в Україні виявили 2 660 273 випадки ковіду.

61 348 людей померло.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)