Галицькі хроніки COVID-19: 19 жовтня.

Станом на 09:00 19 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 345 157 хворих на сovid-19. За минулу добу 1609 нових випадків: 959 – на Львівщині (проведено 2605 ПЛР-досліджень), 437 – на Тернопіллі (проведено 1774 ПЛР-дослідження) та 213 – на Івано-Франківщині (проведено 1222 ПЛР-дослідження).

Минулої доби в Галичині зафіксовано 95 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 65 людей померло у Львівській області, 18 – у Тернопільській області, 12 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

19 жовтня (09:00): 83 298 випадків, 437 нових

(за даними Тернопільського ОЦКПХ МОЗ України – 435 нових випадків)

Тернопіль – 85 осіб

Бережанський район – 12 осіб

Борщівський район – 50 осіб

Бучацький район – 22 особи

Гусятинський район – 32 особи

Заліщицький район – 11 осіб

Збаразький район – 21 особа

Зборівський район – 25 осіб

Козівський район – 16 осіб

Кременецький район – 27 осіб

Лановецький район – 1 особа

Підволочиський район – 4 особи

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 22 особи

Тернопільський район – 49 осіб

Чортківський район – 41 особа

Шумський район – 15 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

19 жовтня (09:00): 165 242 випадки, 959 нових

Львів – 461 особа

Бродівський район – 10 осіб

Буський район – 15 осіб

Городоцький район – 34 особи

Дрогобицький район – 27 осіб

Жидачівський район – 39 осіб

Жовківський район – 2 особи

Золочівський район – 32 особи

Кам’янка-Бузький район – 21 особа

Миколаївський район – 16 осіб

Мостиський район – 45 осіб

Перемишлянський район – 16 осіб

Пустомитівський район – 32 особи

Радехівський район – 23 особи

Самбірський район – 20 осіб

Сколівський район – 3 особи

Сокальський район – 41 особа

Старосамбірський район – 25 осіб

Стрийський район – 2 особи

Турківський район – 26 осіб

Яворівський район – 69 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

19 жовтня (09:00): 96 617 випадків, 213 нових

Івано-Франківськ – 76 осіб

Богородчанський район – 3 особи

Верховинський район – 10 осіб

Галицький район – 1 особа

Долинський район – 17 осіб

Калуський район – 7 осіб

Коломийський район – 7 осіб

Косівський район – 16 осіб

Надвірнянський район – 33 особи

Тисменицький район – 21 особа

Рогатинський район – 10 осіб

Рожнятівський район – 12 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.