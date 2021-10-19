Галицькі хроніки COVID-19: 19 жовтня.

Станом на 09:00 19 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 345 157 хворих на сovid-19. За минулу добу 1609 нових випадків: 959 – на Львівщині (проведено 2605 ПЛР-досліджень), 437 – на Тернопіллі (проведено 1774 ПЛР-дослідження) та 213 – на Івано-Франківщині (проведено 1222 ПЛР-дослідження).
Минулої доби в Галичині зафіксовано 95 летальних випадків внаслідок ускладень коронавірусної хвороби: 65 людей померло у Львівській області, 18 – у Тернопільській області, 12 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 жовтня (09:00): 83 298 випадків, 437 нових
(за даними Тернопільського ОЦКПХ МОЗ України – 435 нових випадків)
Тернопіль – 85 осіб
Бережанський район – 12 осіб
Борщівський район – 50 осіб
Бучацький район – 22 особи
Гусятинський район – 32 особи
Заліщицький район – 11 осіб
Збаразький район – 21 особа
Зборівський район – 25 осіб
Козівський район – 16 осіб
Кременецький район – 27 осіб
Лановецький район – 1 особа
Підволочиський район – 4 особи
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 22 особи
Тернопільський район – 49 осіб
Чортківський район – 41 особа
Шумський район – 15 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 жовтня (09:00): 165 242 випадки, 959 нових
Львів – 461 особа
Бродівський район – 10 осіб
Буський район – 15 осіб
Городоцький район – 34 особи
Дрогобицький район – 27 осіб
Жидачівський район – 39 осіб
Жовківський район – 2 особи
Золочівський район – 32 особи
Кам’янка-Бузький район – 21 особа
Миколаївський район – 16 осіб
Мостиський район – 45 осіб
Перемишлянський район – 16 осіб
Пустомитівський район – 32 особи
Радехівський район – 23 особи
Самбірський район – 20 осіб
Сколівський район – 3 особи
Сокальський район – 41 особа
Старосамбірський район – 25 осіб
Стрийський район – 2 особи
Турківський район – 26 осіб
Яворівський район – 69 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 жовтня (09:00): 96 617 випадків, 213 нових
Івано-Франківськ – 76 осіб
Богородчанський район – 3 особи
Верховинський район – 10 осіб
Галицький район – 1 особа
Долинський район – 17 осіб
Калуський район – 7 осіб
Коломийський район – 7 осіб
Косівський район – 16 осіб
Надвірнянський район – 33 особи
Тисменицький район – 21 особа
Рогатинський район – 10 осіб
Рожнятівський район – 12 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
19.10.2021