Кремль вважатиме вступ України до НАТО "найгіршим сценарієм".

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що приєднання Києва до Північноатлантичного альянсу – це найгірший сценарій для Росії. І офіційна Москва планує вжити активних дій у відповідь.

Про це Пєсков заявив у коментарі журналістам.

"Вступ України до НАТО став би найгіршим сценарієм... Це сценарій, який перетинає червоні лінії національних інтересів Росії. Це той сценарій, який може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки", – цитує tass.ru.

Зі слів Пєскова, пересування російських військ до кордону України проводились під час "масованих навчань НАТО, що проходили біля російського кордону". Тому він ся дивує, що "весь час говорять про концентрацію російських військ, а про концентрацію військ НАТО – ніхто".

"Ми хочемо, щоб нас почули. Ми нікому не загрожуємо, ми не є джерелом небезпеки. Ми дуже велика і дуже сильна країна, яка шукає партнерів", – додав Пєсков.

Натомість міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив: Україну не цікавить думка Росії в питанні НАТО.

"Найгірший сценарій уже відбувся: напад РФ на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян. Тому нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО. Росія не має права голосу у дискусії про майбутнє членство України в Альянсі", – написав Кулеба у twitter.