У неділю в Україні виявили 9,5 тисячі випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 9524 нових випадки коронавірусної хвороби. Шпиталізували 3127 осіб.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.
Найбільше добових випадків COVID-19 виявили в Одеській (1367), Харківській (823), Дніпропетровській (782) та Житомирській (703) областях.
Упродовж доби зареєстрували 177 смертей, спричинених наслідками захворювань на COVID-19.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 644 694 особи.
Померло 60 810 людей.
Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)
18.10.2021