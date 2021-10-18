У неділю в Україні виявили 9,5 тисячі випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 9524 нових випадки коронавірусної хвороби. Шпиталізували 3127 осіб.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільше добових випадків COVID-19 виявили в Одеській (1367), Харківській (823), Дніпропетровській (782) та Житомирській (703) областях.

 

Упродовж доби зареєстрували 177 смертей, спричинених наслідками захворювань на COVID-19.

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 644 694 особи.

 

Померло 60 810 людей.

 

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

 

18.10.2021

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