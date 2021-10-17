Минулої доби в Україні виявили 12 тисяч випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 11 288 нових випадків коронавірусної хвороби. Шпиталізували 4747 осіб.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених у неділю Міністерством охорони здоров'я.

Найбільше добових випадків ковіду зареєстрували на Одещині (1396), на Харківщині (948), на Донеччині (934).

За день зафіксували 219 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 2 635 170 осіб.

Померло 60 633 людей.

Динаміка смертей від ковіду (середнє за сім діб)