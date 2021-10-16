РНБО запровадила санкції через вибори в окупації і визнала помилку зі "злодіями в законі".

Рада національної безпеки й оборони запровадила санкції проти 237 осіб, які брали участь в організації та проведенні виборів до Ґосдуми Росії на окупованій території Донецької і Луганської областей та в Криму.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, повідомляє "Укрінформ".

"Застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. У нас на сьогоднішній день були було прийнято рішення відносно тих людей, які брали участь у голосуванні, забезпечували роботу на території Криму, на території Донецької і Луганської областей. Сьогодні були наступні люди – 237 чоловік, проти яких були застосовані санкції", – повідомив Данілов.

З його слів, санкції застосовано здебільшого до членів виборчих комісій, які безпосередньо організовували процес псевдовиборів на тимчасово окупованих українських територіях.

Олексій Данілов поінформував, що попередні санкції мали вагомий ефект, зокрема, у сфері протидії контрабанді.

"У цій царині є певні зрушення. На 47 млрд були збільшені надходження до бюджету, але при наявній інформації, яка є на сьогоднішній день у відповідних органах, ми можемо сказати, що таке явище і люди, які є в нас під санкціями, на превеликий жаль, вони ще не припинили остаточно свою діяльність", – сказав Данілов.

З його слів, на засіданні РНБО у п'яниці, зокрема, були присутні керівництво Одеської митниці, одеського СБУ та представники МВС в області. Президент України Володимир Зеленський запропонував, аби на початку наступного тижня керівник митниці, міністр фінансів, голова СБУ та компетентні органи ще раз зібралися задля з’ясування "питання, що стосується підсилення кадрового забезпечення на нашій митниці".

Також Данілов повдіомив: у попередньому рішенні РНБО щодо санкцій – а йдеться про санкції проти криміналітету й "злодіїв у законі" – виявили помилку.

"Питання стосовно інформації про стан виконання протокольного доручення, що стосується застосування санкцій відносно контрабандистів і "злодіїв у законі". Почали з криміналітету, була доповідь міністра внутрішніх справ. На превеликий жаль, у рішенні РНБО, яке готувалося раніше, була свідома чи несвідома помилка відносно 108 осіб, яку ми вже виправили", – розповів Данілов.

Міністр Денис Монастирський поінформував присутніх, що вісьомх осіб, які були причетні до оформлення цих документів, покарали. "Частина з них звільнена з лав МВС, дві людини понижені в ієрархії цього міністерства", – пояснив Данілов.

Він також розповів, що було прохання людей, "які переймаються питанням волонтерів, наших батальйонів", стосовно дев'ятьох осіб, які внесені у цей санкційний список, але потрібно щодо них провести додаткову перевірку.

Секретар РНБО зауважив, що голові МВС доруичли провести перевірку і в разі необхідності внести пропозиції щодо цих осіб на найближче засідання Радбезу.

Данілов додав, що робота щодо "злодіїв у законі" триває.

"Ми отримали звіт, де вони сьогодні знаходяться, усі з 17 «злодіїв у законі» на сьогоднішній день не є на волі, частина покинула територію України, інша частина знаходиться в СІЗО", – сказав він.