Україна пригрозила Росії реторсією через незаконний перепис у Криму.

 

Міністерство закордонних справ України засудило проведення Росією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

 

 

Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційній інтернет-сторінці МЗС.

 

"Такі дії РФ спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та є продовженням намагань легітимізувати спробу анексії тимчасово окупованого Криму, поширити на його територію дію російського законодавства", – наголосили на Михайлівській площі.

 

"Проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом щодо нашої держави, і ми залишаємо за собою право застосування реторсій", – пригрозили у МЗС.

 

Зовнішньополітичне відомство наголосило, що, згідно з положеннями резолюції Генасамблеї ООН 68/262, політична акція під назвою "референдум" 2014 року в Криму "не має юридичної сили і не може стати підставою для будь-якої зміни статусу Кримського півострова, у тому числі слугувати підставою для відображення результатів перепису населення в окупованому Криму як частини загальноросійського перепису".

 

Міністерство закордонних справ наголосило, що основою для оцінки ситуації в Криму може бути лише неупереджений та об’єктивний моніторинг з боку міжнародних організацій, які мають відповідний мандат, що здійснюється відповідно до законодавства України та норм міжнародного права, а також правозахисних неурядових організацій.

 

МЗС України закликало міжнародне співтовариство засудити проведення Росією всеросійського перепису населення на тимчасово окупованій території України, не визнавати і не використовувати його результатів.

 

15.10.2021

До теми

Поширити
Збруч
Назад до вугілля. Тимчасово?
Максим МУЛЯР
Обіцянки про відмову від вугілля доведеться тимчасово забути на тлі енергетичної кризи. Байдуже, що це боляче вдарить по планах боротьби зі змінами клімату.
15.10.21 | | У світі
Моя історія: Схід і не тільки
Оксана Муха
Хочу, щоб військовики знали, куди звертатися: фонд Revived Soldiers Ukraine і центр Next Step Ukraine, бо дуже часто ми гучними фразами відправляємо хлопців на передову, а коли вони повертаються понівеченими, їм ніхто не говорить, куди йти.
14.10.21 | | Штука
До пісенної серцевини
Уляна Горбачевська
«Ukraine – Terra Incognita» – абсолютно новий підхід до фольклору. До опери увійшли якраз ті пісні, що осідали в мені і я зрозуміла, що вони хочуть  якогось монументального вислову.
13.10.21 | | Штука
Легендарні вар'яти, сьвірки і бзіки
Юрій Винничук
Минали сторіччя, на зміну одним сьвіркам приходили інші, але завше їх було достатньо для того, аби Львів мав свою родзинку
13.10.21 | | Дискурси
Слідами спогадів Підзамча
Юлія Бондар
2021 року мистецька резиденція «Слідами спогадів Підзамча» разом із Jam Factory Art Center, який став учасником платформи «Magic Carpets», дослідили індустріальну спадщину району через особисті історії підзамчан.
12.10.21 | | Штука
 Допоки зірки не згасли…
Олексій Паляничка
Автори вистави кажуть, що у сузір’ї Єдинорога є 146 зірок, які можна побачити неозброєним оком. А чи можемо ми неозброєним оком побачити людину такою, як вона є, доки вона не віддалилася від нас за межі сфери Габбла, або доки вона ще не згасла?
12.10.21 | | Штука
Франків пріоритет: друзі чи істина?
Євген Нахлік
Іван Франко, звичайно, святим не був, але якщо хтось йому на це вказував, то отримував нищівну відповідь
12.10.21 | | Минуле
Смерть книгарень
Андрій ЛЮБКА
Феномен книгарні відходить у минуле, а з ним поволі відходимо в минуле й ми, люди, раз і назавжди зачаровані її магією
12.10.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.