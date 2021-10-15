Україна пригрозила Росії реторсією через незаконний перепис у Криму.

Міністерство закордонних справ України засудило проведення Росією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційній інтернет-сторінці МЗС.

"Такі дії РФ спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та є продовженням намагань легітимізувати спробу анексії тимчасово окупованого Криму, поширити на його територію дію російського законодавства", – наголосили на Михайлівській площі.

"Проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом щодо нашої держави, і ми залишаємо за собою право застосування реторсій", – пригрозили у МЗС.

Зовнішньополітичне відомство наголосило, що, згідно з положеннями резолюції Генасамблеї ООН 68/262, політична акція під назвою "референдум" 2014 року в Криму "не має юридичної сили і не може стати підставою для будь-якої зміни статусу Кримського півострова, у тому числі слугувати підставою для відображення результатів перепису населення в окупованому Криму як частини загальноросійського перепису".

Міністерство закордонних справ наголосило, що основою для оцінки ситуації в Криму може бути лише неупереджений та об’єктивний моніторинг з боку міжнародних організацій, які мають відповідний мандат, що здійснюється відповідно до законодавства України та норм міжнародного права, а також правозахисних неурядових організацій.

МЗС України закликало міжнародне співтовариство засудити проведення Росією всеросійського перепису населення на тимчасово окупованій території України, не визнавати і не використовувати його результатів.