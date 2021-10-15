Офіційна статистика: В Україні від ковіду померло 60 тисяч людей.

 

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 202 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загалом за весь час пандемії в Україні померло 60 137 людей, свідчать дані офіційної статистики.

 

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.

 

Нагадаємо, цього тижня в Україні зафіксували другий за величиною показник летальних випадків за весь час пандемії – офіційна статистика за підсумками 12 жовтня налічила 471 смерть. Рекордне число зареєстрували 7 квітня – 481 померлий.

 

Згідно з офіційними даними, за час пандемії у Києві померло 5626 людей, у Дніпропетровській області – 5148, у Харківській – 4282, у Львівській – 4134, в Одеській – 3542.

 

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 13 624 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби. Середньотижнева статистика пішла на спад: 14 жовтня було державним вихідним.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Найбільше добових випадків виявили у Харківській (1492), Дніпропетровській (1332), Запорізькій (927) та Львівській (816) областях.

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 610 899 осіб.

 

15.10.2021

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