Міська Барбару поховали у Харкові.

Українську рок-легенду, співзасновника гурту "Мертвий півень", актора театру "Арабески" Міська Барбару поховали у середу в Харкові на кладовищі №2.

Парастас відбувся у Свято-Дмитрівському храмі (УГКЦ), повідомляє "Суспільне. Харків".

Попрощатися з Барбарою прийшло кілька десятків людей – музиканти, артисти, письменники, журналісти: Сергій Жадан, Роман Чайка, Зураб Аласанія, Микола Княжицький, Богдан Логвиненко etc.

Чайка розповів, що дізнався про смерть Міська після свого ефіру і спочатку не повірив: "Думав, це якийсь дурнуватий жарт".

"Місько був Міськом завжди, – сказав Чайка. – Він був однаковим за сценою і на сцені".

Роман зізнався, що учасники гурту думали про нові проєкти.

"Ми навіть якось думали, а давайте, може, подумаємо, як це мало би бути – не одноразове повернення на один концерт, але щось трохи більше. Багато чого недосказаного, це було все в ідеях, фразах, як казав Місько. На питання: "Ви ще будете разом з "Мертвим півнем" виступати?" він казав: "Ніколи не кажи "ніколи". Людина може все, що хочете, запланувати. Бог поміняє", – додав Чайка.

Микола Княжицький розповів, що бачився з Барбарою 1 жовтня в Харкові. Вони разом прогулювалися пам'ятними місцями.

"Він так любив це місце і так багато про це розповідав, що відчувалося, що ця українська тяглість, по суті, живе в ньому. Він продовжує те, що почали і не змогли завершити інші. Ми пішли до квартири Шевельова, він говорить: "Давайте зайдемо". А там було зачинено. "Ні, ви мусите ще раз приїхати, і ми обов'язково повинні туди зайти". Він жив планами, майбутнім, говорив про свої концерти, про свій альбом, який прекрасний Харків, як львів'яни його не розуміють", – сказав Княжицький.

"Дуже хочу, щоб ми в пам'ять про Міська продовжили цю тяглість", – додав він.

Місько Барбара помер 11 жовтня. Він один місяць не дожив до свого 50-ліття.

Дружина Світлана Олешко повідомила, що Барбара помер раптово вдома. Вона була поруч.

Згідно з висновком лікарів, причиною смерті став інфаркт.

Місько Барбара був співзасновником гурту "Мертвий півень", котрий виник у Львові 1989 року. Однією з найупізнаваніших родзинок гурту стали пісні на вірші відомих українських поетів. За 30 років існування гурту через нього пройшло близько 20 музикантів.

Перед відходом до вічності Барбара у співпраці з Юрієм Єфремовим записав новий альбом "13 Пісень Про Любов" на вірші українських поетів і з 14 вересня почав викладати для публіки нові пісні.

"Він був у абсолютно прекрасній формі, фізичній та психічній. Він щойно записав новий альбом і готувався ще декілька музичних проєктів запустити із кримськотатарськими музикантами, із джазовими музикантами. Готувався до свого ювілею і насправді дуже тішився цим. Львівські художники дуже відомі йому робили такий подарунок: хотіли друкувати футболки із цим 50-річчям. Одним словом, були дуже грандіозні плани і бажання жити та творити", – розповіла дружина Світлана Олешко.