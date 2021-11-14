У Львові і Харкові презентували альбом «13 ППЛ» Міська Барбари.

Музичний альбом «13 пісень про любов», у 50-річчя з дня народження Міська Барбари, сьогодні, 14 листопада, презентували у Харкові та Львові. Телеміст за участі рідних та друзів музиканта влаштувала харківська медіагрупа «Накипіло».

На презентації альбому Міська Барбари зібралися дружина Світлана Олешко, композитор Юрко Єфремов, письменник Сергій Жадан, актор Павло Савельєв, заступниця директорки з розвитку Харківського літмузею Тетяна Пилипчук, PR-менеджерка Іванна Скиба-Якубова.

У медіахабі «Твоє місто» про творчість Міська Барбари говорили артменеджер Юрко Вовкогон, художник Ґеник Равський, медійник Тарас Яценко, мистецтвознавець Роман Зілінко, поетеса Галина Крук, літературознавиця Ірина Старовойт, Патрисія Гаврилишин.

Пісні в альбомі «13 ППЛ» розташовані у тому порядку, в якому їх розставив Місько. Перша пісня в альбомі на слова Сергія Жадана під назвою «Просто спини її». Дружина Міська Світлана Олешко розповіла, що художниця Антоніна Денисюк вважала, що ця пісня про Світлану та Міська.

«Це був день після концерту у Львові. Спочатку ми з Міськом пішли у музей, а тоді потрапити на виставку Ґєника Равського. Спершу ми потрапили у музей модернізму і зупинилися перед роботами Тоні Денисюк і Місько каже «О, я Тоню добре знаю», і тут вона підходить. Вони не бачилися років 20. Вони домовлялися з Міськом про наступний проєкт, до останнього дня вони обміняювалися ідеями. Вона вважала, що ця пісня про нас», – зазначила Світлана.

Тетяна Пилипчук згадала, як познайомилася з творчістю «Мертвого півня». «Я пам'ятаю, був мій день народження. Я не чекала нікого з поетів «Червоної фіри». А поети таки прийшли. А ми тоді були ледь не всім складом «Арабесок». Прийшли Ігор Пилипчук і Сергій Жадан. Вони тільки приїхали зі Львова. Зрозуміло, що без подарунків вони прийти не змогли. І вони принесли журнал «Четвер» і касети «Мертвого півня». Тоді я їх вперше і почула», – розповіла вона.

«У Міська взагалі не було якоїсь думки робити альбом. Він просто надсилав мені текст. Казав: «А, може, ти щось подумаєш? Цікавий текст». Якісь тексти я міг пів року щось думати й нічого не надумати, а потім раз — й писалася пісня. А якісь тексти відразу дуже швидко робились», – розповів Юрко Єфремов про створення альбому.

В альбомі «13 пісень про любов» є старі й нові пісні, зокрема серед них «Козак перед боєм», «Коли потяг..» на слова Володимира Сосюри, «Минає день, минає ніч», «Європо» та «Чорні мадонни».

У кліпі на пісню «Чорні мадонни» є картини Ґєника Равського. Він каже, що познайомилися вони з Міськом на початку 1990-х років. Коли зустрічалися, то пили каву, а тоді «перетікали» у репетиції, майстерні, і закінчувалося все також якимись майстернями.

«Хочу подякувати Міськові, бо ми живемо і не встигаємо сказати одне одному добре слово, бо здається, що будемо тут вічно. Таке відчуття у мене було, коли ми з ним познайомилися. Він завжди мені казав «най тобі добре буде». Якось так ми жили», – поділився спогадами Ґєник Равський.

Тим часом учасник АТО, друг Міська Барбари Юрко Вовкогон звернув увагу на те, що пісні Михайла Барбари співали не лише ровесники, на них уже виховуються діти.

«Місько – це те, що тримає мій зв’язок з епохою пригод. Ти стаєш легендою, коли твої пісні починають співати діти. Одним із класних концертів був концерт у пабі «Братиська», де виступали діти по 13 років, які співали пісню «Коли ти смієшся», – розповів Юрко Вовкогон.

Літературознавиця та перекладачка Ірина Старовойт зазначила, що Місько дуже вірив у силу культури та у те, що можна захищати культурою. За її словами, він хоче, щоб люди, яким зараз 16-18 років, бачили в цій українській культурі своє.

«Що дуже пам’яталося – його сміх. Сміх був завжди повнозначним, у ньому був меседж. Генії ходять поруч. Вони тут, з нами, але вони тут накоротко, вони позичені», – сказала Ірина Старовойт.

Музичний альбом «13 пісень про любов» доступний на Youtube-каналі «Місько Барбара - тема».

Провести «Вечір пам’яті Міська Барбари» у Львові запланували на неділю, 21 листопада, у «Нижньому залі в Театрі Ляльок».

Фото facebook.com/Yurko.Efremov, tvoemisto.tv, suspilne.media