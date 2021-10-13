У Львові презентували виданий через 100 років після появи альбом «Антольоґія стрілецької творчості».

У Львові сьогодні, 13 жовтня, відбулася презентація книги-альбому «Антольоґія стрілецької творчості», яка є образотворчим літописом історичних подій за участі Легіону українських січових стрільців, і котра на цьогорічному Book Forum Best Book Award – 2021 отримала спеціальну відзнаку Малого журі Львова, повідомила мистецтвознавиця Ірина Гах.

Ірина Гах на церемонії нагородження

Рукотворна книга-альбом «Антольоґія стрілецької творчості» – великий творчий задум 20-літнього усусівця художника Лева Ґеца. Вона укладалася упродовж 1915–1917 років. У її творенні взяло участь 26 авторів: музикантів, поетів, художників, військовослужбовців, які присвятили себе творенню мистецько-художньої військової культури Українського легіону.

«120 картонів з сточеними краями, фахово оправлених у шкіру, коштували 4 роки праці у вільний від служби час… Це єдина праця із залюбленням в мистецтві, яка здатна знівелювати різні неприємності.

Було нас тоді троє: Я, Василь Бобинський і Володимир Крижанівський. Перший – маляр, другий – поет, третій – музика. За моїм почином задумали ми видати книгу мистецьких творів, воєнної музики, ручно друковану мною і мною теж ілюстровану. Кожному із нас було по 20 років, і ми в воєнних невигодах у Пісочній розпочали своє "велике" діло. Жили ми в одній кімнаті сільської хати, де кожен із нас мав своє ліжко і куток. В одному кутку біля дверей стояла позичена фізгармонія композитора Нижанківського, на котрій В. Крижанівський компонував свою музику. Військове командування погоджувалося на нашу молодечу творчість. Праця кипіла в нас в середині, повна фантазій і мрій. Крига росла скоро… Було зібрано 26 воєнних творів», – поділилася спогадами Лева Ґеца мистецтвознавиця Ірина Гах.

Лев Ґец, працюючи над книгою, проявив себе як талановитий ілюстратор, художній оформлювач та редактор. За оцінкою сучасних мистецтвознавців, він якісно представляє побудову графічної композиції, уміло оперує концепцією ілюстрування тексту, уміло користується лінійним рисунком.

Графіка Ґеца – це особливий, ґрунтовно переосмислений авторський спосіб передачі найтонших психологічних відчуттів, глибокий аналіз представленої теми, влучне відображення настроїв, завдяки чому книга була високо оцінена з першою появою на публіці.

Вперше альбом експонували на виставці Українських січових стрільців у Національному музеї у Львові восени 1918-го року. Це стало знаковою подією у національно-культурному житті галичан, адже вперше в оригінальній художньо-мистецькій подачі було запропоновано історико-документальний матеріал, присвячений діяльності національних збройних формувань періоду Першої світової війни та Визвольних змагань.

«Антольоґія» як оригінальний рукотворний мистецький твір отримала високу оцінку і схвальні відгуки, а автор-упорядник Лев Ґец одразу привернув до себе увагу. Оригінал «Антольоґії» розповсюдили фотографічними відбитками.

Лев Ґец

Потім упродовж пів століття оригінал «Антольоґії» зберігався у Римі, в архіві головної управи Василіянського чину св. Йосафата. Перевидали книгу у столітній ювілей художника Лева Ґеца, завдяки старанням нащадків славетних усусівців: Лева-Осипа Ґеца та Володимира-Богдана Крижанівського у видавництві «ЮЕКС».

«Антольоґія стрілецької творчості» – унікальне митецьке видання, яке у художній формі розповідає про велич і трагізм одного з важливих періодів національної історії, яка врешті привела до здобуття Незалежності України у ХХ столітті.

Фото facebook.com/Ірина-Гах