МЗС пропонує урядові Кабо-Верде взятися за Поклонську.

Міністерство закордонних справ України порушило перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Наталії Поклонської, колишньої прокурорки Криму, учасниці "русской вєсни", призначеної Володимиром Путіним російською послинею.

Про це сказав у коментарі "Радіо Свобода" речник МЗС України Олег Ніколенко.

"У зв’язку із призначенням Наталії Поклонської послом Росії в Кабо-Верде нагадуємо, що колишня прокурорка російської окупаційної адміністрації в Криму розшукується за державну зраду проти нашої держави. Вона перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії. Сховатися не вийде, навіть в Африці", – заявив Ніколенко.

У середу стало відомо, що Володимир Путін призначив колишню прокурорку анексованого Росією Криму та депутатку Держдуми Росії Наталію Поклонську послом Росії в африканській державі Кабо-Верде. Поклонська назвала призначення "великою честю".

Наталія Поклонська була українським прокурором до анексії Криму. Після введення російських військ на півострів у березні 2014 року її затвердили прокурором окупаційної адміністрації півострова. У 2016 році Поклонську обрали в Держдуму за списком "Єдиної Росії". Українські правоохоронці інкримінують Поклонській державну зраду та причетність до незаконної заборони Меджлісу кримськотатарського народу.