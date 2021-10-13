Лідери G20 висловили намір допомагати афганцям.

Утім вони хочуть провести гуманітарну допомогу в обхід талібів.

 

 

Лідери країн – членів G20, які зустрілися на позачерговому віртуальному саміті, обговорили перспективи розв’язання афганської кризи. На порядку денному стояло питання, як надати допомогу Афганістану, який стрімко наближається до економічної і гуманітарної катастрофи. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

Країни «двадцятки» визнали, що перебувають у цьому контексті в складній ситуації, бо прагнуть надавати допомогу Афганістану, не маючи справ із талібами. Утім це складно робити в обхід руху «Талібан», який нині перебуває при владі й цілковито контролює ситуацію в країні.

 

Бундесканцлерка Німеччини Анґела Меркель заявила, що країні не слід дозволяти «занурюватися в хаос». «Ніхто з нас не матиме користі з того, якщо вся грошова система в Афганістані розвалиться. Тоді гуманітарну допомогу більше не вдасться надавати. Звісно, ​​ситуація доволі складна, але дивитися на те, як 40 мільйонів людей занурюються в хаос, тому що немає електропостачання чи фінансової системи, – це не може і не повинно бути метою міжнародної спільноти», – наголосила Меркель.

 

Президент США Джо Байден наголосив, що допомогу слід надавати через незалежні міжнародні організації, а не безпосередньо правлячим талібам. За його словами, гроші наразі треба перераховувати для забезпечення афганців найневідкладнішим – передовсім їжею та ліками.

 

На саміті лідери G20 знову підтвердили свою готовність продовжувати донорство. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала надати Афганістану пакет допомоги обсягом один мільярд доларів – з яких 300 млн, за її словами, на запобігання гуманітарній катастрофі. Також гроші мають бути виділені сусіднім країнам, які можуть прийняти афганських біженців.

13.10.2021

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