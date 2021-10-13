Конгрес США схвалив підвищення межі державного боргу.

Таким чином вдалося запобігти бюджетному шатдавну в країні принаймні ще на два місяці.

 

 

Контрольована демократами Палата представників Конгресу США у вівторок ввечері, 12 жовтня, схвалила підвищення стелі державного боргу на 480 мільярдів доларів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Згідно з оцінками американського Міністерства фінансів, такий крок конґресменів дозволить покривати бюджетні витрати до третього грудня.

 

Минулого тижня аналогічну ініціативу ухвалив Сенат Конгресу США. Тепер відповідний документ надійде на підпис президентові країни Джо Байдену. Білий дім раніше повідомив, що глава держави має намір його підписати.

 

Затверджений обома палатами Конгресу захід призведе до підвищення ліміту державного боргу приблизно до 28,9 трильйона доларів. Якби законодавці не змогли дійти компромісу щодо стелі запозичень, то США могли зіткнутися зі загрозою бюджетного шатдавну. За даними Мінфіну, без підвищення ліміту держборгу кошти в скарбниці США вичерпалися б 18 жовтня.

 

Дефолт, який уже насувався, мав би катастрофічні наслідки для американської економіки. Ухваленому тепер проміжному рішенню передували запеклі дебати між демократами і республіканцями. Республіканці виступали проти підвищення ліміту держборгу США. Вони наполягали, щоб Байден і демократи знизили державні витрати або ухвалили інші заходи щодо скорочення держборгу.

13.10.2021

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