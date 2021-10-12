Суд відмовився посадити Медведчука до ізолятора.

 

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту підозрюваному в державній зраді і фінансуванні тероризму народному депутату Віктору Медведчуку.

 

 

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

 

"У задоволенні клопотання [сторони обвинувачення] відмовити, застосувати щодо Медведчука запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", – йдеться в ухвалі суду.

 

Прокурори просили суд про арешт Медведчука з альтернативою застави в 1 мільярд гривень.

 

Термін дії запобіжного заходу – до 7 грудня 2021 року.

 

Медведчук уже перебуває під домашнім арештом в іншій справі про державну зраду, за якою йому загрожує 12 років в’язниці.

 

У новій справі Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з окремих районів Донецької та Луганської областей, в результаті якої російські гібридні сили отримали понад 200 мільйонів гривень.

 

12.10.2021

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