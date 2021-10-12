Україна та Євроунія підписали Угоду про "відкрите небо".

Україна та Європейський Союз підписали Угоду про спільний авіаційний простір.

Церемонія підписання відбулася в присутності Президента України Володимира Зеленського, голови Європейської ради Шарля Мішеля та президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, повідомляє "Укрінформ".

Угоду про спільний авіапростір підписали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, посол Словенії в Україні Томаж Менцін та віцепрезидент Єврокомісії і високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель.

Вона знімає ринкові обмеження України та прив’язує її до внутрішнього авіаційного ринку ЄС завдяки впровадженню авіаційних стандартів та правил Євросоюзу.

Документ мають ратифікувати кожна держава-член ЄС та Україна.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Угода про "відкрите небо" надає нові можливості для громадян і бізнесу, розширює географію подорожей.

"Через вісім років нарешті підписано Угоду про спільний авіаційний простір. Я вітаю Україну, вітаю президентів і всіх членів Європейського Союзу. Це – високі стандарти безпеки польотів, нові можливості для громадян і бізнесу, більша кількість рейсів та ширша географія подорожей", – підкреслив Зеленський під час спільної пресконференції за результатами 23-го саміту Україна-ЄС.

У пресслужбі Офісу Президента пояснили, що документ передбачає створення спільного авіаційного простору між Україною та ЄС, що сприятиме взаємному доступу до ринків авіаперевезень з рівними умовами конкуренції та повагою до однакових правил. Йдеться, зокрема, про безпеку польотів, авіаційну безпеку, організацію повітряного руху, гармонізацію соціальної сфери та захисту довкілля.

Очікується, що підписання угоди забезпечить поглиблення співпраці у сфері авіаційного транспорту, серед іншого в контексті промислового співробітництва, та розвиток чинної системи угод про повітряне сполучення з метою поглиблення економічних, культурних і транспортних зв’язків між Україною та державами – членами ЄС.

Рада ЄС дала згоду на підписання угод про спільний авіаційний простір (САП) з Україною, Вірменією, Тунісом і Катаром 28 червня.

Переговори про САП з Україною завершилися у 2013 році, однак підписання угоди було заблоковане через конфлікт між Великою Британією та Іспанією щодо статусу аеропорту Гібралтару.