США вивчають можливість надання Україні бойових літаків.

Утім за словами представників Білого дому, реалізація такої допомоги не може бути виконана найближчим часом

 

 

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена вивчає можливості потенційного надання Україні бойових літаків американського виробництва. Про це заявив журналістам на брифінгу офіційний речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі (John Kirby). За його словами, поки що Білий дім лише попередньо дослідив питання евентуальних постачань військової авіації до України.

 

«Сполучені Штати вивчають можливість відправлення винищувачів американського виробництва в Україну, оскільки конфлікт із Росією увійшов у свій шостий місяць, а бої точаться на сході України. Але це не те, що може бути виконано найближчим часом», – сказав Кірбі, слова якого цитує інформаційна аґенція Reuters.

 

Такий крок означав би значне збільшення підтримки США Україні у боротьбі з Росією. На сьогоднішній день Сполучені Штати надали Україні допомоги у вигляді озброєнь, техніки та різного майна на суму 8,2 мільярда доларів.

 

Кірбі також розкрив деталі останнього пакета озброєнь на суму 270 мільйонів доларів, наданих Вашінґтоном на допомогу Україні в її обороні проти російської аґресії. Пакет, санкціонований Байденом, дозволить Києву придбати 580 БПЛА Phoenix Ghost у приватної компанії AEVEX Aerospace LLC за 100 мільйонів доларів.

 

«Також передбачено постачання більшої кількості реактивних артилерійських систем підвищеної мобільності (HIMARS) та іншої зброї, яку українці ефективно використовують на полі бою», – повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

23.07.2022

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