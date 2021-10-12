Добова смертність від ковіду сягнула п'ятимісячного максимуму.

 

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 11996 нових випадків коронавірусної хвороби. Шпиталізували 2274 людей.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільше добових випадків зафіксували у Харківській (1502), Львівській (978), Дніпропетровській (856), Одеській (816) та Запорізькій (715) областях.

 

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 352 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби. Це найвища кількість добових летальних випадків, починаючи із 12 травня (тоді зареєстрували 356 померлих).

 

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 562 085 осіб.

 

Померло 59 052 людини.

 

12.10.2021

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