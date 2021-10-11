Медведєв виступив проти розмов зі Зеленським, бо той залежить від нацистів і Заходу.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв виступив проти переговорів Москви із Володимиром Зеленським. Колишній голова російського кабміну назвав українську владу "несамостійною", "неотесаною" та "необов'язковою".

Про це Медведєв написав у своїй статті для видання "Коммєрсант". Він опублікував її невдовзі після того, як у ролі публіциста себе спробував президент РФ Володимир Путін.

Медведєв починає статтю, як і Путін, з ідентичності. "Україна перебуває у пошуку своєї ідентичності та особливого шляху, складає свою окрему історію (хоча та ж історія вчить, що на це потрібні століття). Натомість українські керівники, особливо перші особи, – люди, котрі не мають жодної стійкої самоідентифікації. Сердешні люди. Хто вони, громадянами котрої країни вони є, де їхні корені, яка їхня історична ідентичність, етнічна складова, яким богам вони моляться? Ким вони почуваються? Вони «щирие» українці? «Європейці»? Росіяни? Євреї? Татари? Угорці? Караїми?" – вступає Медведєв.

Далі колишній прем'єр Росії натякає на єврейське походження Володимира Зеленського

"Нинішній президент цієї змученої країни – людина, яка має певне етнічне коріння і ціле життя говорить російською мовою. Понад те, він працював у Росії й отримував значні кошти із російських джерел. Попри це, у певний момент, ставши керівником держави, зі страху отримати черговий «майдан», спрямований проти його власної влади, він цілковито змінив політичну та ціннісну орієнтацію. А по суті – відмовився від своєї ідентичності. Почав настирливо служити найбільш лютим націоналістичним силам України", – пише Медведєв.

Колишня права рука Путіна припускає, що Зеленському було "мерзенно" вчиняти таке "сальто-мортале". "Це нагадує безумну ситуацію, коли представники єврейської інтелігенції у нацистській Німеччині з ідейних міркувань попросилися б на службу в СС", – ствердив автор.

Дмитро Медведєв припускає, що Зеленський безконечно маневрує між "радикальними націоналістами", "мусульманською частиною населення", "поміркованими аполітичними українцями та росіянами". Він боїться, "щоб йому не зламали карк" і не пришили на спину жовту зірку. Саме тому Прездент і погоджується на "ублюдочні" закони і прославлання "терористів і юдофобів". "Це вивернута назовні людина", – діагностує Медведєв.

"Як у такому становищі з ним можна провадити переговори і домовлятися? Ніяк", – констатує автор.

У своїй статті Медведєв одного разу покликається на публіцистику боса – Володимира Путіна. В тому епізоді він погоджується з висновком, що Україна перебуває під жорстким зовнішнім управлінням – "це управління набагато жорсткіше, ніж взаємовідносини СРСР із окремими соціалістичними країнами у відомий період".

"Тоді постає одвічне й головне питання: що робити у такому становищі? А нічого. Діждатися появи в Україні притомного керівництва", – висновує Медведєв. "Притомне" – то те, котре буде націлене "не на тотальну конфронтацію з Росією на грані війни" і "не на організацію дебільних «Кримських платформ»". "Росія вміє чекати", – зловісно завершує автор.