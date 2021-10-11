На Харківщину припадає щошостий випадок ковіду в Україні.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 8832 нові випадки коронавірусної хвороби.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість випадків ковіду зареєстрували у Харківській (1419), Дніпропетровській (765), Одеській (690), Запорізькій (687) та Житомирській (510) областях. 

 

Динаміка поширення ковіду залишається доволі високою – індекс репродукції R0 близький до 1,4.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах) 

 

ПРОГНОЗ

 

Якщо COVID-19 продовжить поширюватися теперішніми темпами (із R0 на рівні 1,4), то вже в п'ятницю Україна перевершить дотеперішній максимум середньотижневих захворювань, досягнутий на піку попередньої хвилі, – 16 037 середньодобово за тиждень.

 

 

Минулої доби із COVID-19 шпиталізували 2672 людини.

 

За день зафіксували 207 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

В Україні за весь час пандемії захворіло 2 550 089 осіб.

 

Померло 58 700 людей.

 

11.10.2021

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