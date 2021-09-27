Спільнота «Оселя» запустила проєкт на Спільнокошті, щоб придбати автівку.

Львівська спільнота взаємодопомоги «Оселя», яка з 2003 року надає притулок та роботу безхатькам, запустила кампанію зі збору благодійних коштів на Спільнокошті для придбання нового авто. Кампанія триватиме ще 33 дні, наразі із заявлених 200 тисяч гривень зібрано 108 тисяч 860 гривень.

Зібрану на Спільнокошті суму буде подвоєно Міжнародним фондом «Відродження» та витрачено на купівлю вантажного автомобіля для збору речей із контейнерів.

«Зараз ми їздимо старою вантажівкою, яку нам подарували благодійники 11 років тому. Вона часто ламається, і це ускладнює весь процес збору речей, бо вони накопичуються біля переповнених контейнерів та іноді псуються під дощем і снігом, – повідомили осельчани. – З новим автомобілем ми зможемо ефективніше збирати речі для перевикористання, а отже покращимо екологічну ситуацію в регіоні та підтримаємо ще більше нужденних людей».

Мешканці «Оселі», які проходять процес ресоціалізації та проживають у спільноті, є водночас працівниками соціального підприємства, – а це меблева майстерня, 30 контейнерів для одягу та дві благодійні крамниці.

Щодня осельчани збирають речі з 30 контейнерів, які розташовані у всіх районах Львова, – в середньому 20 тонн в тиждень. 70% зібраного скеровується на повторне використання: відремонтовані та оновлені меблі, одяг.

Кошти з проданих речей у благодійній крамниці скеровують на їжу для безпритульних людей, які живуть на вулиці. Так у 2019 організували 2954 обіди, а в 2020 році – 9830 обідів.

Решту коштів витрачають на утримання та щоденні потреби будинку спільноти, де сьогодні мешкає тридцять людей.

«З новим автомобілем ми зможемо ефективніше збирати речі для перевикористання, а отже покращимо екологічну ситуацію в регіоні та підтримаємо ще більше нужденних людей», – зазначено у повідомленні на Спільнокошті. Підтримати ініціативу можна за посиланням.

Фото facebook.com/EmausOselya