Спільнота «Оселя» запустила проєкт на Спільнокошті, щоб придбати автівку.

Львівська спільнота взаємодопомоги «Оселя», яка з 2003 року надає притулок та роботу безхатькам, запустила кампанію зі збору благодійних коштів на Спільнокошті для придбання нового авто. Кампанія триватиме ще 33 дні, наразі із заявлених 200 тисяч гривень зібрано 108 тисяч 860 гривень.

 

 

Зібрану на Спільнокошті суму буде подвоєно Міжнародним фондом «Відродження» та витрачено на купівлю вантажного автомобіля для збору речей із контейнерів.

 

«Зараз ми їздимо старою вантажівкою, яку нам подарували благодійники 11 років тому. Вона часто ламається, і це ускладнює весь процес збору речей, бо вони накопичуються біля переповнених контейнерів та іноді псуються під дощем і снігом, – повідомили осельчани. – З новим автомобілем ми зможемо ефективніше збирати речі для перевикористання, а отже покращимо екологічну ситуацію в регіоні та підтримаємо ще більше нужденних людей».

 

 

Мешканці «Оселі», які проходять процес ресоціалізації та проживають у спільноті, є водночас працівниками соціального підприємства, – а це меблева майстерня, 30 контейнерів для одягу та дві благодійні крамниці.

 

 

Щодня осельчани збирають речі з 30 контейнерів, які розташовані у всіх районах Львова, – в середньому 20 тонн в тиждень. 70% зібраного скеровується на повторне використання: відремонтовані та оновлені меблі, одяг.

 

Кошти з проданих речей у благодійній крамниці скеровують на їжу для безпритульних людей, які живуть на вулиці. Так у 2019 організували 2954 обіди, а в 2020 році – 9830 обідів.

 

Решту коштів витрачають на утримання та щоденні потреби будинку спільноти, де сьогодні мешкає тридцять людей.

 

«З новим автомобілем ми зможемо ефективніше збирати речі для перевикористання, а отже покращимо екологічну ситуацію в регіоні та підтримаємо ще більше нужденних людей», – зазначено у повідомленні на Спільнокошті. Підтримати ініціативу можна за посиланням.

 

Фото facebook.com/EmausOselya

27.09.2021

До теми

Поширити
Збруч
Учені, можливо, детектували темну енергію
Темна енергія – таємнича сила, яка змушує Всесвіт прискорено розширюватися, – могла спричинити несподівані результати детектора XENON1T в Італії.
26.09.21 | | Наука
Геній Грицька Чубая
Відео-дискусія проєкту «POETY. Діалог поколінь» про Грицька з точки зору «дідів, батьків та онуків» – Миколи Рябчука, Остапа Сливинського та Ростислава Кузика.
25.09.21 | | Штука
Води під землею більше, ніж в льодовиках
На глибині понад два кілометри міститься приблизно вдвічі більше води, ніж припускали досі.
25.09.21 | | Наука
“Сагайдачний”: план майбутньої боротьби
Олеся Ісаюк
Чому про гетьмана Петра Сагайдачного так мало художніх текстів? Може, він не вписується в народницький канон?
24.09.21 | | Україна
Виставка сценографа-ювіляра у Львівській опері
На виставці Тадея Риндзака демонструють ескізи до вистав, які є знаковими у біографії художника і були представлені не лише на сцені Львівської опери, а й неодноразово за кордоном. Це опери «Мойсей» , «Чарівна флейта», сценічна кантата «Карміна Бурана», макети до опер «Тоска» і «Набукко».
24.09.21 | | Штука
Кремлівський газовий шантаж
Максим МУЛЯР
Лише сліпий може не зауважити «руку Кремля» у актуальному рекордному зростанні цін на газ у Європі. Піддасться ЄУ на шантаж?
24.09.21 | | У світі
Навіть при зміні клімату світ не приречений
Бьорн Ломборґ
Майже половина молодих американців вважають, що "людство приречене". Однак, хоча зміна клімату є проблемою, паніка безпідставна
24.09.21 | | Дискурси
Вуличний атеросклероз
Тарас Прохасько
Я бачу колапс. Я бачу неефективність. Гине щось дуже важливе. Щось надто солдатське. Я втрачаю віру у командирів. Довіру до проводу.
23.09.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.