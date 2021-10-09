В Україні виявили 16 тисяч захворювань на ковід.

Наші в Берліні

Вадим ГРІН

"Повітря Берліну особливо свіже, легке... Правду кажуть, що це місто свободи! Але мені здавалося, що я вже заробив багато грошей, і вирішив повертатися в Україну", — наші заробітчани розповідають, як їм велося "до" і "після" Німеччини, звідки вони повертаються домів ментально іншими людьми.