В Україні виявили 16 тисяч захворювань на ковід.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 15 908 нових випадків коронавірусної хвороби. Шпиталізували 3571 особу.
Про це йдеться в даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я.
Найбільшу кількість випадків захворювання зареєстрували в Одеській (1310), Дніпропетровській (1291), Львівській (1177), Донецькій (1080) та Харківській (984) областях.
Минулої доби зафіксували 250 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 529 913 осіб.
Померла 58 331 людина.
09.10.2021