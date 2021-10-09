В Україні виявили 16 тисяч захворювань на ковід.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 15 908 нових випадків коронавірусної хвороби. Шпиталізували 3571 особу.

 

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість випадків захворювання зареєстрували в Одеській (1310), Дніпропетровській (1291), Львівській (1177), Донецькій (1080) та Харківській (984) областях.

 

Минулої доби зафіксували 250 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 529 913 осіб.

 

Померла 58 331 людина.

 

09.10.2021

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