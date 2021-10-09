Кремль нарешті дозволив Вікторії Нуланд потрапити до Росії.

Упродовж кількох років чинна заступниця держсекретаря США перебувала в російських візових «чорних списках».

 

 

Міністерство закордонних справ Росії в суботу, дев’ятого жовтня, підтвердило домовленість про те, що заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд зможе побувати в Москві в період  з 11 до 13 жовтня. Про це повідомило інформаційне агентство ТАСС з покликом на Telegram-каналі офіційної речниці МЗС Росії Марії Захарової.

 

 

«Підтверджуємо, що досягнуто домовленість про поїздку в Росію в період 11-13 жовтня старшої заступниці держсекретаря США з політичних питань Вікторії Нуланд, як про це просила американська сторона», – йдеться в повідомленні. Захарова додала, що в Москві заплановані перемовини Нуланд в МЗС Росії, а також низка зустрічей з офіційними особами в інших російських відомствах.

 

Пресслужба американського Держдепартаменту, повідомила, що Вікторія Нуланд зустрінеться в Москві з російськими посадовцями високого рангу і обговорить низку двосторонніх, реґіональних і ґлобальних питань. Після російської столиці Нуланд 14 жовтня відвідає Бейрут і 15 жовтня – Лондон.

 

Як відомо, Вікторія Нуланд кілька років поспіль перебувала в російських візових «чорних списках». Про це вперше стало відомо у травні 2019 року, коли на той момент колишній помічниці держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вікторії Нуланд не видали російської візи. Як заявили в МЗС Росії, її долучено до списку, складеного Кремлем у відповідь на санкції США. «Нуланд було відмовлено в російській візі, вона перебуває в “чорних списках” РФ у відповідь на американські санкційні списки», – сказали в російському зовнішньополітичному відомстві.

 

Тоді Нуланд збиралася взяти участь в міжнародної конференції, організованій Російською радою з міжнародних справ, Німецьким товариством зовнішньої політики та Школою перспективних міжнародних досліджень університету Джона Гопкінса. Цей захід проходив у Москві 20-21 травня.

 

 

Ще наприкінці вересня поточного року заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявив журналістам, що питання про видачу в'їзної візи в Росію Нуланд на той момент опрацьовувалося. «Станом на сьогодні Нуланд не має чинної в'їзної візи в РФ. Але питання в опрацюванні», – повідомив Рябков 25 вересня.

 

 

Тоді ж стало відомо, що Москва поставила низку умову для видачі візи Нуланд. Зокрема, російська сторона зажадала від Вашінґтона видати дозвіл на в'їзд спеціалістові департаменту нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС Росії Костянтину Воронцову, який не може отримати візу з 2019 року. Окрім нього, Кремль просив ще за кількох російських дипломатів, представників «Роскосмосу» і Міністерства оборони, котрі ніяк не можуть отримати американські візи.

09.10.2021

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