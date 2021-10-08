У Львові закриють для проїзду частину вулиці Городоцької.

 

У Львові для проїзду перекриють частину вулиці Городоцької. Йдеться про перехрестя вулиць Городоцької та Степана Бандери.

 

 

Про це повідомляє "Твоє місто", покликаючись на заступника директора ЛКП "Львівавтодор" Євгена Калитича.

 

Ділянку планують закрити для руху транспорту наступного тижня, 14 жовтня. Роботи триватимуть орієнтовно до 21 листопада. Там облаштовуватимуть трамвайну колію зі зміненим радіусом розвороту. До 14 жовтня також мають змонтувати контактну мережу на перехресті Федьковича – Шептицьких, аби поїхав тролейбус.

 

У той період трамваї по вулиці Городоцькій курсуватимуть лише до церкви Святої Анни та в зворотному напрямку.

 

Як пояснював раніше Володимир Ковалів, в.о. директора ЛКП "Львівелектротранс", додаткові маршрути мають продумати в комунальному АТП-1 на час, коли трамваї до вокзалу не їздитимуть.

 

Нагадаємо, що перехрестя вулиць Федьковича – Шептицьких відкрили 4 жовтня. Окрім цього, на ділянці від вулиці Чупринки до вулиці Коновальця, яка вже відкрита для проїзду, встановили новий світлофорний об’єкт біля входу в головний корпус "Львівської політехніки". До дня Незалежності для проїзду приватного транспорту відкрили частину вулиці Степана Бандери – на ділянці від Генерала Чупринки до Коновальця. Завершити ремонт вулиці планують до кінця цього року.

 

08.10.2021

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