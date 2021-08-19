У Львові ремонт частини вулиці Пекарської завершать до вересня.

Реконструкція частини вулиці Пекарської у Львові на ділянці від вул. Тершаковців до Мечнікова – на завершальній стадії. Відзавтра, 20 серпня, перехрестя вул. Пекарської – вул. Тершаковців – вул. Чехова перекриють для підключення оновлених комунікацій. Для об’їзду перехрестя затвердили схему організації дорожнього руху, повідомили в ЛКП «Львівавтодор».

«Досі перехрестя вул. Пекарська – вул. Тершаковців – вул. Чехова, для зручності мешканців, було відкрите для руху транспорту. Однак тепер необхідно з’єднати усі комунікації, тому з 23:00 20 серпня його перекриють для руху транспорту, щоб провести необхідні роботи. Передбачаємо, що роботи триватимуть 10 днів. Тому відкриття вулиці Пекарської слід очікувати 1 вересня. Однак підрядник буде старатися зробити все швидше», – розповів прессекретар ЛКП «Львівавтодор» Олексій Хміль.

Як пояснив Z заступник керівника «Львівавтодору» Євген Калитич, вул. Пекарська була перекрита для руху транспорту весь період ремонту, працювало лише перехрестя вулиць Пекарської, Тершаківців та Чехова. Завтра його перекриють. Проїзд авто буде проводитися по вул. Туган-Барановського з виїздом на вул. Івана Франка, а також з вул. Чехова на вул. Мечнікова і до центру.

Зазначимо, у межах реконструкції частини вулиці Пекарської від вул. Тершаковців до Мечнікова підрядна організація ТзОВ «Вельт-Капітал» провела капітальний ремонт проїзної частини, її виклали бруківкою та мозаїкою із заміною конструктивних шарів; облаштували місця для паркування; збудували велодоріжки, відремонтували покриття тротуарів, замінили мережі водопостачання та каналізації, зовнішнього освітлення, газо- та електропостачання, теплопостачання, мереж зв’язку. Загальна вартість робіт становить 109,4 мільйона гривень.

Після ремонту на вулиці буде двосторонній рух велосипедистів, передбачені паркомісця, оскільки зараз автівки паркують вздовж дороги і вони перешкоджають руху транспорту. Також тут встановлять лавки, вуличні стільці, велостійки, висадять кущі та дерева.