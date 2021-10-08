МОЗ запровадило обов'язкові щеплення для освітян. Противників позбавлять зарплатні.

 

Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. До списку, зокрема, потрапили освітяни.

 

 

Про це йдеться в наказі № 2153 за 4 жовтня, зареєстрованому в Мін’юсті 7 жовтня, повідомляє пресова служба МОЗ.

 

Згідно з наказом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

 

– центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

– місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

– закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

 

Наказ набуде чинності через один місяць з дня публікації.

 

"Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати", – застерегли у міністерстві.

 

Освітяни та працівники органів влади, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень, не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.

 

08.10.2021

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