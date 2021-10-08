В Україні зафіксували понад 16 тисяч випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 16 362 нових випадки коронавірусної хвороби. Востаннє понад 16 тисяч захворювань фіксували іще 22 квітня (16 235 випадків). Загалом за весь час пандемії статистика добових захворювань перетинала 16-тисячний поріг дванадцять разів. Рекордом є 20 341 випадок, зафіксований 3 квітня.
Динаміка захворювань на ковід: доба за добою
Це випливає із даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.
Найбільшу кількість випадків зареєстрували в Одеській (1418), Дніпропетровській (1345), Львівській (1237), Харківській (1025) та Донецькій (949) областях.
Динаміка захворювань на ковід: середнє за сім діб
За минулу добу шпиталізували 3526 недужих.
Зафіксували 241 смерть, спричинену ускладненнями від коронавірусної хвороби.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 514 005 осіб.
Померла 58 081 людина.
Динаміка летальних випадків: середнє за сім діб
08.10.2021