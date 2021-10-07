На посаду спікера подали п'ять кандидатур.

Депутатські фракції та народні депутати запропонували п'ять кандидатур на посаду Голови Верховної Ради.
Як повідомляє аґенція "Інтерфакс-Україна", фракція "Слуга народу" делегувала на цю посаду чинного першого віцеспікера Руслана Стефанчука, "Голос" – Ярослава Железняка, "Європейська солідарність" – Яну Зінкевич.
Член фракції "ЄС" Олексій Гончаренко запропонував на посаду Голови ВР позафракційного депутата, втікача зі "Слуги народу" Гео Лероса. А той натомість висунув кандидатуру Гончаренка.
Після цього віцеспікер Олена Кондратюк оголосила перерву в роботі пленарного засідання парламенту на пів години, "щоб апарат Верховної Ради зміг підготувати інформацію про цих кандидатів та надати її народним депутатам".
У четвер народні депутати дали 284 голоси за відставку Дмитра Разумкова.
07.10.2021