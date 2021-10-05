Парламент відсторонив Дмитра Разумкова від ведення засідань.

 

Верховна Рада відсторонила голову парламенту Дмитра Разумкова від ведення двох пленарних засідань парламенту.

 

 

За це проголосувало 240 народних депутатів, повідомляє УНІАН. Ініціювали відсторонення фракція "Слуга народу", а також групи "Довіра" та "Партія "За майбутнє". Натомість "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність" та "Батьківщина" не підтримали відсторонення спікера.

 

Перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук поставив на голосування питання про "відсторонення головуючого на пленарному засіданні Разумкова... від ведення пленарних засідань на два пленарних дні".

 

Перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко заявив, що відсторонений від ведення двох пленарних засідань парламенту голова парламенту Дмитро Разумков може залишатися на своєму місці в президії.

 

"Відсторонення від ведення засідання не забирає місце. Я думаю, що він може сидіти на своєму місці, але просто брати участь в засіданні як позафракційний депутат", – сказав Корнієнко. Він кинув ремарку, що Разумков, як і інші депутати, має право голосувати, брати слово для виступу.

 

Напередодні Дмитро Разумков підтвердив: процедура його відкликання з посади спікера парламенту офіційно розпочалася. Він наголосив, що коли йти за регламентом, то спершу слід провести аудит кошторису парламенту і підготувати звіт голови Верховної Ради, а також роздати ці матеріали депутатам за два дні до розгляду. Отже цього тижня розглянути питання про його відставку неможливо.

 

05.10.2021

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