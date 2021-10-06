Стефанчук закрив засідання ВР, бо без спікера зробити нічого не можна.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук закрив пленарне засідання парламенту 5 жовтня, пояснивши це тим, що погоджувальна рада не затвердила порядок денний.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми це обговорили на зібранні керівників фракцій і груп, була внесена така пропозиція трьома фракціями й групами – вони звернулися до голови ВРУ невідкладно зібрати погоджувальну і визначитися з порядком денним, по якому ми будемо проходити. Враховучи те, що порядок денний не затверджений, я як головуючий вимушений оголосити закритим пленарне засідання Верховної Ради", – повідомив він.

Стефанчук висловив сподівання, що порядок денний ухвалять "найближчим часом", і парламент продовжить роботу 6 жовтня.

Раніше на засіданні народні депутати внесли до порядку денного питання про відкликання голови парламенту Дмитра Разумкова із займаної посади.

Натомість депутат від фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі зазначив, що зібрати погоджувальну раду може лише відсторонений голова Верховної Ради Дмитро Разумков. "Верховна Рада розійшлася, бо... немає порядку денного. Погоджувальна рада не затвердила порядок денний учора, голова ВР відсторонений, при цьому зібрати погоджувальну раду може тільки Разумков. Йому це, зрозуміло, тепер абсолютно не потрібно", - написав він.

Депутат від "Голосу" Ярослав Железняк вважає, що у парламенті починається криза.

"У державі створено парламентську кризу, адже приводів відсторонювати спікера сьогодні не було", - заявив Железняк.

Він зазначає, що ніхто у ВР не знає, що робити далі і як виходити із ситуації, адже без спікера неможливо скликати погоджувальну раду та затверджувати порядок денний.

"Який план далі - "слуги" не подумали. Однак проголосували й відсторонили пана Разумкова. Але після цього виникло питання: а за яким графіком ми далі працюємо? Порядку денного немає, провести погоджувальну раду неможливо, адже її скликає голова парламенту. Зараз, завдяки всім тим "талановитим" хлопцям від влади та трьом "тушкам" від "Справедливості", які проголосували за відсторонення Разумкова з порушенням регламенту, парламент залишився і без порядку денного. Раду заблоковано, про це навіть віце-спікер Стефанчук сказав: порядку денного немає, розходимося", - пояснив Железняк.