Прикордонну дорогу Червоноград – Рава-Руська відремонтують за 31 мільйон євро.

Прикордонну дорогу Червоноград – Рава-Руська, котра перебуває у занедбаному стані, незабаром почнуть ремонтувати. Комісія ДАБІ дала дозвіл на виконання ремонтних робіт на шляху Т-14-04, повідомили у Службі автомобільних доріг у Львівській області.

 

 

Служба автомобільних доріг очікує отримати дозвільні документи до 12 липня. Після цього відразу планують розпочати капітальний ремонт. Його здійснюватиме польська компанія ТзОВ «Дрог-Буд». Вартість ремонту оцінюють у 31 мільйон євро. Кошти виділив польський уряд у межах проєкту «Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні».

 

«Заплановано завершити ремонт дороги до кінця 2022 року. Під час ремонт рух транспорту здійснюватиметься у реверсивному порядку», – повідомили у Службі автомобільних доріг Львівщини.

 

У межах капітального ремонту 52 км дороги Червоноград – Рава-Руська мають повністю замінити дорожнє покриття, розширити проїжджу частину, облаштувати дорожню інфраструктуру, відремонтувати мости, у межах населених пунктів влаштувати освітлення та облаштувати безпечний дорожній рух.

 

 

За словами заступника голови Львівської облдежрадміністрації Юрія Бучка, координуватимуть хід ремонту спільно Служба автомобільних доріг та ЛОДА, оскільки дорога є значимою у регіоні: з’єднує 13 населених пунктів та проходить через низку населених пунктів прикордоння.

 

Уточнимо, що тендер на проведення капітального ремонту дороги загального користування державного значення Т-14-04 Червоноград – Рава-Руська був проведений ще у 2017 році. Але через труднощі із документацією початок робіт постійно переносився.

 

 

До слова, у понеділок, 5 липня, у Червонограді містяни влаштували акцію протесту, вимагаючи почати ремонт дороги Червоноград – Рава-Руська: водії маршрутних автобусів 20-кілометрову ділянку дороги від межі міста долають понад годину, через суцільні ями на ній.

 

Фото facebook.com/LV.UKRAVTODOR, prykordonnya.info

06.07.2021

До теми

Поширити
Збруч
Чеські автори МАЧ
Ірина Забіяка
Завдяки активності перекладачів картина чеського літературного світу відома українським читачам. Взаємодія між нашими книжковими космосами відновлює свою традицію, вибудовується в систему.
06.07.21 | | Штука
Універсальна вакцина проти коронавірусів?
Новий вид РНК-вакцини захищає мишей від SARS-CoV-2 та споріднених коронавірусів.
06.07.21 | | Наука
Залізна завіса навспак
Марта Кузій-Андрущак
Тривалі заборони культурних заходів у переважній більшості країн, суворі обмеження, а подекуди й банальний брак коштів повернули земляків додому – нема злого, щоб не вийшло на добре, бо внаслідку маємо розкішні концерти.
05.07.21 | | Штука
Чорні діри поглинають нейтронні зорі
Уперше науковці мають незаперечні докази зіткнення між чорною дірою та нейтронною зорею, отримані за допомогою гравітаційних хвиль.
05.07.21 | | Наука
Повернення Дональда Туска
Максим МУЛЯР
Дональд Туск несподівано очолив «Громадянську платформу». Чи допоможе це його повернення в польську політику посилити популярність головної опозиційної сили країни?
05.07.21 | | У світі
Сильні почуття складно зрозуміти
Міжнародна команда вчених виявила парадоксальний взаємозв’язок при сприйнятті емоцій.
04.07.21 | | Наука
Розвід
Ірина Вільде
Біль байдужості — психологічна новела Ірини Вільде з її ранньої прози.
04.07.21 | | Минуле
Кім Вільфорт: трагічний герой данської слави на Євро-92
Ейдан Вільямс
Казкова історія, як Данія, випадково потрапивши на Євро-92, стала чемпіоном. А в героя фіналу вмирала в лікарні донька, що вмовила тата зіграти цей матч для неї
03.07.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.