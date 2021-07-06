Прикордонну дорогу Червоноград – Рава-Руська відремонтують за 31 мільйон євро.

Прикордонну дорогу Червоноград – Рава-Руська, котра перебуває у занедбаному стані, незабаром почнуть ремонтувати. Комісія ДАБІ дала дозвіл на виконання ремонтних робіт на шляху Т-14-04, повідомили у Службі автомобільних доріг у Львівській області.

Служба автомобільних доріг очікує отримати дозвільні документи до 12 липня. Після цього відразу планують розпочати капітальний ремонт. Його здійснюватиме польська компанія ТзОВ «Дрог-Буд». Вартість ремонту оцінюють у 31 мільйон євро. Кошти виділив польський уряд у межах проєкту «Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні».

«Заплановано завершити ремонт дороги до кінця 2022 року. Під час ремонт рух транспорту здійснюватиметься у реверсивному порядку», – повідомили у Службі автомобільних доріг Львівщини.

У межах капітального ремонту 52 км дороги Червоноград – Рава-Руська мають повністю замінити дорожнє покриття, розширити проїжджу частину, облаштувати дорожню інфраструктуру, відремонтувати мости, у межах населених пунктів влаштувати освітлення та облаштувати безпечний дорожній рух.

За словами заступника голови Львівської облдежрадміністрації Юрія Бучка, координуватимуть хід ремонту спільно Служба автомобільних доріг та ЛОДА, оскільки дорога є значимою у регіоні: з’єднує 13 населених пунктів та проходить через низку населених пунктів прикордоння.

Уточнимо, що тендер на проведення капітального ремонту дороги загального користування державного значення Т-14-04 Червоноград – Рава-Руська був проведений ще у 2017 році. Але через труднощі із документацією початок робіт постійно переносився.

До слова, у понеділок, 5 липня, у Червонограді містяни влаштували акцію протесту, вимагаючи почати ремонт дороги Червоноград – Рава-Руська: водії маршрутних автобусів 20-кілометрову ділянку дороги від межі міста долають понад годину, через суцільні ями на ній.

Фото facebook.com/LV.UKRAVTODOR, prykordonnya.info