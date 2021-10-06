Вступ України до НАТО: Столтенберг закликав не боятися роздратувати Росію.

 

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає, що країни НАТО повинні посилити співпрацю з країнами-аспірантами, які хочуть приєднатися до Альянсу, в тому числі Україною і Грузією.

 

 

Про це він заявив у вівторок під час виступу в Джорджтаунському університеті в Вашингтоні, передає "Укрінформ".

 

"Отже, мій меседж до країн-членів НАТО – і ми говорили про це вчора з президентом Байденом – полягає в тому, що ми мусимо посилити підтримку, зробити більше для країн-аспірантів", – наголосив Столтенберг.

 

З його слів, Альянс повинен поглибити таку взаємодію, в тому числі шляхом проведення навчань, забезпечення більшої підтримки, а також допомоги в імплементації реформ, боротьбі з корупцією та зміцненні оборонних інституцій.

 

Що ж до перспектив розширення Альянсу, й зокрема, приєднання до нього України й Грузії, Столтенберг зауважив, що це, скоріше за все, "відбудеться не завтра". Водночас він розкритикував позицію, у тому числі окремих західних політиків довкола того, начебто це роздратує Росію.

 

"Насамперед потрібно визначитися з основними принципами й цінностями, а саме, що кожна суверенна держава вирішує сама за себе. Ідея про те, що Росію провокуватиме приєднання менших сусідів до НАТО, є абсолютно хибною", – наголосив генсек Альянсу.

 

На його думку, провокацію чинить саме російська сторона, коли акцентує увагу на цьому.

 

"Я чую окремі голоси на заході, що ми, мовляв, повинні бути обережними [з розширенням НАТО], оскільки це провокує Росію. Але вони таким чином стверджують, що менші країни не мають права обирати власну політику, що порушує їхній суверенітет", – пояснив Столтенберг.

 

Він нагадав, що таким правом скористалася свого часу Норвегія в 1949 році – попри те, що на той час СРСР та особисто Йосип Сталін виступали проти цього. "Отже, ми приєдналися. Напевно, ми провокували певним чином [Москву], але зараз ми є частиною щасливої родини", – зазначив Столтенберг.

 

06.10.2021

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