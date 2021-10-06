Американські сенатори закликали Байдена вигнати 300 російських дипломатів.

Таким чином буде усунено диспропорцію в дипломатичному представництві держав.

Група американських сенаторів від обох партій попросила президента Сполучених Штатів Джо Байдена домогтися від російської влади збільшення числа працівників амбасади США в Москві, а у разі відмови Кремля – вислати з країни російських дипломатів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом заяву, опубліковану у вівторок, п’ятого жовтня, на сайті сенатора-республіканця від штату Флорида Марка Рубіо (Marco Rubio).

У заяві наголошується, що члени верхньої палати Конгресу США надіслали відповідного листа американському лідерові. Вони закликали його «вжити негайних заходів, щоб розширити штат амбасади США в Москві і, якщо уряд РФ не буде співпрацювати, вислати 300 російських дипломатів». За твердженням сенаторів, «така диспропорція в дипломатичному представництві неприйнятна».

Лист підписали 17 сенаторів. У їхньому числі голова комітету зі закордонних справ Сенату США Боб Менендес (Bob Menendez), який репрезентує Демократичну партію, і старший республіканець у зазначеному комітеті Джим Ріш (Jim Risch). Окрім того, лист підписали голова спеціального комітету з розвідки верхньої палати Конгресу США, демократ Марк Ворнер (Mark Warner). І Марко Рубіо, котрий є старшим демократом в вказаному комітеті.

«Ми пишемо, щоб висловити стурбованість у зв'язку з тим, що триваючі дії уряду Росії проти нашої амбасади в Москві становлять значний ризик для національної безпеки й відчутно заважають працювати дипломатичному представництву. Відсутність адекватної відповіді на ці дії лише провокує Росію на подальші ворожі вчинки», – зазначається в листі. У ньому констатується, що РФ раніше запровадила заборону на прийняття на роботу у диппредставництва США громадян Росії і третіх країн. Як вказують сенатори, «цей різкий односторонній крок з боку росіян ставить під загрозу щоденну роботу амбасади США в Москві і можливості Держдепартаменту задовольняти потреби в консульських послугах американців, які живуть, працюють або подорожують в Росії».

У листі теж вказано, що наразі в США перебуває понад 400 російських дипломатів, тоді як відповідна дипломатичну присутність США в Росії налічує лише близько 100 американців.

Москва вже встигла відреагувати на листа американських сенаторів. У заяві-відповіді міністерства закордонних справ Росії, зокрема, зазначається: «Хто пропонує такі кроки, мабуть, домагається закриття американських закордонних установ в Росії. Вони повинні усвідомлювати, що відповідальність за це лежатиме на них». У відомстві відповіли, що такої кількості російських дипломатів у Вашінґтоні немає.