Американські сенатори закликали Байдена вигнати 300 російських дипломатів.

Таким чином буде усунено диспропорцію в дипломатичному представництві держав.

 

 

Група американських сенаторів від обох партій попросила президента Сполучених Штатів Джо Байдена домогтися від російської влади збільшення числа працівників амбасади США в Москві, а у разі відмови Кремля – вислати з країни російських дипломатів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом заяву, опубліковану у вівторок, п’ятого жовтня, на сайті сенатора-республіканця від штату Флорида Марка Рубіо (Marco Rubio).

 

У заяві наголошується, що члени верхньої палати Конгресу США надіслали відповідного листа американському лідерові. Вони закликали його «вжити негайних заходів, щоб розширити штат амбасади США в Москві і, якщо уряд РФ не буде співпрацювати, вислати 300 російських дипломатів». За твердженням сенаторів, «така диспропорція в дипломатичному представництві неприйнятна».

 

Лист підписали 17 сенаторів. У їхньому числі голова комітету зі закордонних справ Сенату США Боб Менендес (Bob Menendez), який репрезентує Демократичну партію, і старший республіканець у зазначеному комітеті Джим Ріш (Jim Risch). Окрім того, лист підписали голова спеціального комітету з розвідки верхньої палати Конгресу США, демократ Марк Ворнер (Mark Warner). І Марко Рубіо, котрий є старшим демократом в вказаному комітеті. 

 

«Ми пишемо, щоб висловити стурбованість у зв'язку з тим, що триваючі дії уряду Росії проти нашої амбасади в Москві становлять значний ризик для національної безпеки й відчутно заважають працювати дипломатичному представництву. Відсутність адекватної відповіді на ці дії лише провокує Росію на подальші ворожі вчинки», – зазначається в листі. У ньому констатується, що РФ раніше запровадила заборону на прийняття на роботу у диппредставництва США громадян Росії і третіх країн. Як вказують сенатори, «цей різкий односторонній крок з боку росіян ставить під загрозу щоденну роботу амбасади США в Москві і можливості Держдепартаменту задовольняти потреби в консульських послугах американців, які живуть, працюють або подорожують в Росії».

 

У листі теж вказано, що наразі в США перебуває понад 400 російських дипломатів, тоді як відповідна дипломатичну присутність США в Росії налічує лише близько 100 американців.

 

Москва вже встигла відреагувати на листа американських сенаторів. У заяві-відповіді міністерства закордонних справ Росії, зокрема, зазначається: «Хто пропонує такі кроки, мабуть, домагається закриття американських закордонних установ в Росії. Вони повинні усвідомлювати, що відповідальність за це лежатиме на них». У відомстві відповіли, що такої кількості російських дипломатів у Вашінґтоні немає.

06.10.2021

До теми

Поширити
Збруч
Творимо духовну матрицю
Дмитро Кацал
Це буде Національний молодіжний центр хорової культури! Тут буде колотитися життя на перспективу, щоб все робилось швидко, якісно, як тепер робиться у «Дударику» концертна програма: ґрунтовно, змістовно, раз і назавжди!
05.10.21 | | Штука
Замінники цукру провокують сильніший апетит
У жінок та людей з надлишковою вагою некалорійні замінники цукру посилюють тягу до їжі.
05.10.21 | | Наука
Уроки булінгу
Юрко ТИМЧУК
Для сучасної лексики термін "цькування" надто вишуканий, тому краще використовувати дієслова "щемити" або "чмирити". Огляд подій тижня
04.10.21 | | Україна
Нобель з медицини – за дослідження відчуттів температури та дотику
Нобелівську премію з фізіології та медицини 2021 року присудили Девіду Джуліусу та Ардему Патапутяну.
04.10.21 | | Наука
Дощ у Чорткові
Василь МАХНО
Ми живемо поміж слів і дощів, інколи вони ллються на нас суцільним, нестримним потоком
02.10.21 | | Дискурси
Що в основі реальності – речі чи відносини?
Джон Горґан
Релігія і фізика мають спільне переконання, що вся реальність зводиться до єдиної першооснови. Чи є альтернатива ідеалізму та матеріалізму?
02.10.21 | | Наука
Перед зривом: вибір жінки
Олеся Ісаюк
Персоніфікація країни через жіночий образ не є чимось дивним. Так само є стандартним сюжет про ренегатство через любов до “чужинки”. Чайковський використав обидва.
01.10.21 | | Україна
Не смійте називати романський народ валахами чи румунами
«Народи австрійської держави, хотя так різно­родні, суть перед лицем уставних законів всі рівні собі, іно рівноправність єсть нам всім запоручена». Боротьба з гейтспічем 1850 року
01.10.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.