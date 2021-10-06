В Україні виявили понад 12 тисяч випадків ковіду вперше з квітня.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 12 662 нових випадки коронавірусної хвороби. Статистика добових захворювань перевершила 12-тисячну позначнку вперше з квітня.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1163), Одеській (1076), Дніпропетровській (964) областях та в Києві (792).

Учора шпиталізували 3745 недужих.

Упродовж дня зареєстрували 320 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Попередній максимум був 15 травня (тоді зафіксували 322 смерті).

Динаміка смертей від ковіду (середнє за сім діб)

За весь час пандемії в Україні виявили 2 482 518 захворювань на ковід.

Померло 57 526 людей.