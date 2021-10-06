Перший свій державний візит президент Ізраїлю здійснює в Україну.

 

Президент України Володимир Зеленський розраховує на підтримку Ізраїлем резолюції ООН щодо прав людини в окупованому Російською Федерацією українському Криму.

 

 

Про це Зеленський заявив під час спільної з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом зустрічі зі ЗМІ в Києві, повідомляє "Укрінформ".

 

"Ми вдячні Ізраїлю за принципову підтримку України, нашого суверенітету та територіальної цілісності. Розраховуємо, що ця позиція буде зберігатися надалі. Зокрема, в рамках ООН, де до кінця цього року Україна внесе на розгляд Генеральної асамблеї оновлену резолюцію щодо ситуації із правами людини в окупованому Криму і мілітаризації окупованого півострова", – сказав Зеленський.

 

Керівник держави вважає символічним то факт, що свій перший державний візит на посаді Президента Ізраїлю Іцхак Герцог здійснив саме в Україну. "Я сприймаю це як знак високої поваги, дружніх, міцних взаємин, що існують між нашими держави", – сказав він.

 

Президент обговорив із Іцхаком Герцогом війну на Донбасі та окупацію Росією Криму.

 

"У ході переговорів ми обговорили окремі аспекти ситуації на Близькому Сході, а також безпекові виклики, що наразі постали перед Україною у зв'язку із триваючою війною на сході нашої країни - на Донбасі, та тимчасово окупованим російською агресією нашим українським півостровом Крим", – зазначив Зеленський.

 

Водночас він запевнив, що Ізраїль є "великим другом" і партнером України в регіоні Близького Сходу як з політичної і безпекової, так із торговельно-економічної та гуманітарної точок зору.

 

Іцхак Герцог високо оцінив зусилля України у збереження пам'яті, історії та культурного простору єврейської громади.

 

“Сьогодні важливо похвалити, що Україна відчуває відповідальність за пам’ять, історію і культурний простір єврейської громади, яка живе тут протягом багатьох років, більш ніж тисячу років. Починаючи зі збереження єврейських кладовищ, які є такими необхідними, до створення меморіальних центрів пам’яті вбитих українських євреїв”, – підкреслив він.

 

Герцог зауважив, що такі зусилля необхідні і є цінними, бо вони, за його словами, є підґрунтям для сміливого партнерства у боротьбі з антисемітизмом, де б він не проявлявся, а також для побудови спільного майбутнього, плідного, успішного, перспективного.

 

Крім того, Президент Ізраїлю подякував Зеленському та Верховній Раді за ухвалення Закону "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні". Також він подякував за допомогу, надану багатьом євреям під час Рош га-Шана.

 

“Пане Президенте, я вірю, що минуле і сьогодення веде нас до чудового, спільного майбутнього між Україною та Ізраїлем, і що зараз ми знаходимося в значній точці часу для всього, що стосується партнерства між нашими країнами”, – підкреслив Герцог.

 

Президент Держави Ізраїль Іцхак Герцог перебуває в Україні з державним візитом. Раніше прессекретар Президента Сергій Никифоров розповів, що 6 жовтня відбудеться вшанування на високому рівні жертв трагедії в Бабиному Яру в Києві, буде багато іноземних гостей.

 

05.10.2021

До теми

Поширити
Збруч
Творимо духовну матрицю
Дмитро Кацал
Це буде Національний молодіжний центр хорової культури! Тут буде колотитися життя на перспективу, щоб все робилось швидко, якісно, як тепер робиться у «Дударику» концертна програма: ґрунтовно, змістовно, раз і назавжди!
05.10.21 | | Штука
Замінники цукру провокують сильніший апетит
У жінок та людей з надлишковою вагою некалорійні замінники цукру посилюють тягу до їжі.
05.10.21 | | Наука
Нобель з медицини – за дослідження відчуттів температури та дотику
Нобелівську премію з фізіології та медицини 2021 року присудили Девіду Джуліусу та Ардему Патапутяну.
04.10.21 | | Наука
Дощ у Чорткові
Василь МАХНО
Ми живемо поміж слів і дощів, інколи вони ллються на нас суцільним, нестримним потоком
02.10.21 | | Дискурси
Що в основі реальності – речі чи відносини?
Джон Горґан
Релігія і фізика мають спільне переконання, що вся реальність зводиться до єдиної першооснови. Чи є альтернатива ідеалізму та матеріалізму?
02.10.21 | | Наука
Перед зривом: вибір жінки
Олеся Ісаюк
Персоніфікація країни через жіночий образ не є чимось дивним. Так само є стандартним сюжет про ренегатство через любов до “чужинки”. Чайковський використав обидва.
01.10.21 | | Україна
Не смійте називати романський народ валахами чи румунами
«Народи австрійської держави, хотя так різно­родні, суть перед лицем уставних законів всі рівні собі, іно рівноправність єсть нам всім запоручена». Боротьба з гейтспічем 1850 року
01.10.21 | | Минуле
Відповідь на столітнє питання про походження життя
Ланка, якої бракувало в теорії хімічної еволюції, – коацерватна крапля. Її науковці розробили, щоби продемонструвати, як хімія еволюціонувала в біологію.
01.10.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.