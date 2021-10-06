Перший свій державний візит президент Ізраїлю здійснює в Україну.

Президент України Володимир Зеленський розраховує на підтримку Ізраїлем резолюції ООН щодо прав людини в окупованому Російською Федерацією українському Криму.

Про це Зеленський заявив під час спільної з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом зустрічі зі ЗМІ в Києві, повідомляє "Укрінформ".

"Ми вдячні Ізраїлю за принципову підтримку України, нашого суверенітету та територіальної цілісності. Розраховуємо, що ця позиція буде зберігатися надалі. Зокрема, в рамках ООН, де до кінця цього року Україна внесе на розгляд Генеральної асамблеї оновлену резолюцію щодо ситуації із правами людини в окупованому Криму і мілітаризації окупованого півострова", – сказав Зеленський.

Керівник держави вважає символічним то факт, що свій перший державний візит на посаді Президента Ізраїлю Іцхак Герцог здійснив саме в Україну. "Я сприймаю це як знак високої поваги, дружніх, міцних взаємин, що існують між нашими держави", – сказав він.

Президент обговорив із Іцхаком Герцогом війну на Донбасі та окупацію Росією Криму.

"У ході переговорів ми обговорили окремі аспекти ситуації на Близькому Сході, а також безпекові виклики, що наразі постали перед Україною у зв'язку із триваючою війною на сході нашої країни - на Донбасі, та тимчасово окупованим російською агресією нашим українським півостровом Крим", – зазначив Зеленський.

Водночас він запевнив, що Ізраїль є "великим другом" і партнером України в регіоні Близького Сходу як з політичної і безпекової, так із торговельно-економічної та гуманітарної точок зору.

Іцхак Герцог високо оцінив зусилля України у збереження пам'яті, історії та культурного простору єврейської громади.

“Сьогодні важливо похвалити, що Україна відчуває відповідальність за пам’ять, історію і культурний простір єврейської громади, яка живе тут протягом багатьох років, більш ніж тисячу років. Починаючи зі збереження єврейських кладовищ, які є такими необхідними, до створення меморіальних центрів пам’яті вбитих українських євреїв”, – підкреслив він.

Герцог зауважив, що такі зусилля необхідні і є цінними, бо вони, за його словами, є підґрунтям для сміливого партнерства у боротьбі з антисемітизмом, де б він не проявлявся, а також для побудови спільного майбутнього, плідного, успішного, перспективного.

Крім того, Президент Ізраїлю подякував Зеленському та Верховній Раді за ухвалення Закону "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні". Також він подякував за допомогу, надану багатьом євреям під час Рош га-Шана.

“Пане Президенте, я вірю, що минуле і сьогодення веде нас до чудового, спільного майбутнього між Україною та Ізраїлем, і що зараз ми знаходимося в значній точці часу для всього, що стосується партнерства між нашими країнами”, – підкреслив Герцог.

Президент Держави Ізраїль Іцхак Герцог перебуває в Україні з державним візитом. Раніше прессекретар Президента Сергій Никифоров розповів, що 6 жовтня відбудеться вшанування на високому рівні жертв трагедії в Бабиному Яру в Києві, буде багато іноземних гостей.