Держгеонадра виставила на продаж два родовища у Галичині.

Державна служба геології та надр України виставила на аукціон п’ять спеціальних дозволів на користування надрами, зокрема – на Тинківське родовище на Львівщині та площу Кітван – на Івано-Франківщині, повідомила пресслужба відомства.

Тинівське родовище природного газу розташоване на території Дрогобицького та Самбірського районів Львівської області – за 13 км на північний схід від Дрогобича. Воно займає площу понад 58 км2. За попередніми даними державного балансу запасів корисних копалин, на цій ділянці запаси природного газу становлять близько 4 мільярди м3.

Спеціальний дозвіл стосується геологічного вивчення, дослідно-промислової розробки родовища з подальшим видобуванням корисних копалин. Термін дії спецдозволу – 20 років. Стартова ціна продажу з аукціону – 107 мільйонів 847 тисяч 350 гривень. мільйона гривень. Аукціон з продажу спецдозволу на користування Тинівським родовищем (в інтервалі глибин від денної поверхні до 400 м; від 650 м – без обмеження у глибині (за виключенням Грушівського родовища) відбудеться 20 жовтня на електронному майданчику Prozorro.Продажі.

Нафтогазова площа Кітван розташована на території Івано-Франківського та Калуського районів Івано-Франківської області, за 15 км на південний захід від смт. Богородчани. Спеціальний дозвіл стосується геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням нафти та газу. Термін дії спецдозволу - 20 років. Стартова ціна продажу з аукціону – 1 мільйон 924 тисяч 720 гривень. Аукціон відбудеться на електронному майданчику Prozorro.Продажі.

Фото geo.gov.ua, zaxid.net