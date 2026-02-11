Нафта дорожчає через зростання напруженості між США та Іраном.

Напередодні Трамп заявив, що розглядає можливість відправки другого авіаносця на Близький Схід, якщо угода з Іраном не буде досягнута.

 

 

Ціни на нафту зросли у середу, 11 лютого, приблизно на два відсотки, оскільки інвестори стурбовані ескалацією напруженості між Сполученими Штатами та Іраном. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters. У той же час запаси нафти у двох великих світових нафтосховищах скоротилися, що свідчить про зростання попиту на цей енергоносій.

 

Зокрема ф'ючерси на сиру нафту марки Brent зросли в ціні на 1,41 долара, або 2,1% – до 70,21 долара за барель. Нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 1,36 долара, або майже на 2,1% – до 65,31 долара.

 

«Напруженість, що не спадає на Близькому Сході, як і раніше, підштовхує ціни, хоча наразі збоїв у постачаннях не спостерігається», – стверджує нафтовий аналітик компанії UBS Джованні Стауново (Giovanni Staunovo). За його словами, спостерігається скорочення запасів нафти у сховищі та НПЗ в регіоні ARA (Антверпен – Роттердам – Амстердам), а також у нафтосховищі в порту Фуджейра в ОАЕ, що свідчить про напружену ситуацію на ринку.

 

У вівторок, 10 лютого, президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість відправки другого авіаносця на Близький Схід, якщо угода з Іраном не буде досягнута, навіть попри те, що Вашінґтон і Тегеран готуються відновити перемовини. Нагадаємо, що минулого тижня американські й іранські дипломати провели непрямі переговори в Омані. Дата та місце проведення наступного раунду розмов між США та Іраном ще не оголошені.

 

«Хоча риторика часом залишається войовничою, жодних ознак ескалації, принаймні поки що, немає, і президент США вважає, що Іран зрештою захоче укласти угоду щодо своєї ракетно-ядерної програми», – стверджує аналітик PVM Oil Associates Тамас Варґа (Tamas Varga).

 

11.02.2026

