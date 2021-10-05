"Найважливіший день в сучасній історії": В'ятрович презентував фільм про 24 серпня.

 

Центр досліджень визвольного руху із істориком, політиком Володимиром В'ятровичем презентував соьму серію історичного проєкту "10 Днів незалежності України" – "Страх комуністів і натиск дисидентів: як Україна проголосила незалежність".

 

 

Про це повідомляє ЦДВР.

 

"Деколи нам здається, що незалежність сама впала в руки українцям, а події 24 серпня 1991-го були просто збігом обставин. Насправді все було не так – на той момент країну штормило не перший місяць", – говорить Володимир В’ятрович, автор і ведучий проєкту.

 

"Велелюдні протести під Верховною Радою УРСР стали звичним явищем, як і багатотисячні мітинги в галицьких областях, де місцева влада майже повністю перейшла до рук колишніх дисидентів", – додав В’ятрович: перед цим були шахтарські страйки, ланцюг єдності, Революція на граніті. А також – путч у Москві, який швидко зазнав краху.

 

"Через це перед самим проголошенням незалежності українські комуністи були налякані: з одного вони боку боялися нових російських лідерів – Боріса Єльцина і його соратників, з іншого – вулиці, яка вимагала люстрації для компартії. Українська опозиція, яка була меншістю в парламенті УРСР, користуючись моментом, намагалася домовитися з цими переляканими комуністами, щоб проголосити незалежність України", – прокоментували у ЦДВР.

 

У своєму анонсі у Facebook Володимир В'ятрович зазначив: "Ця серія про найважливіший день в сучасній історії України, а цей день – про те, що меншість може перемагати, якщо знає чого хоче і здатна сконцентрувати всі свої сили на досягненні мети".

 

Він додав, що хоч із 24 серпня 1991 року Україна знову незалежна, "але наша боротьба за свободу триває". Він повідомив, що то не останній епізод "10 Днів незалежності".

 

 

 

05.10.2021

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