Facebook відновив свою роботу після потужного збою.

Експерти відкидають ймовірність гакерської атаки проти соцмережі й указують на технічні помилки і людський чинник.

Відразу кілька сервісів американської корпорації Facebook виявилися недоступними ледь не в цілому світу в понеділок, четвертого жовтня. Близько 18.30 за київським часом стався глобальний збій в роботі соціальної мережі Facebook, а також месенджера WhatsApp і платформи Instagram, які входять до цього ж IT-концерну. Відновити роботу соцмережі та інших додатків вдалося через кілько годин у ніч на вівторок, п’яте жовтня. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Про проблеми з доступом до цих порталів і мобільних додатків повідомили, зокрема, користувачі в Західній і Східній Європі, включно з Україною, а також в Азії, Північній і Південній Америці. Дані порталу Downdetector свідчать про ґлобальний характер збою. Проблеми торкнулися десятків мільйонів людей, а також інших великих сайтів, навантаження на які зросла через збій.

Facebook розмістив в Twitter повідомлення про збій. «Ми знаємо про те, що дехто не може отримати доступ до наших апів і послуг. Ми намагаємося повернути все до нормальної роботи якомога швидше і перепрошуємо за завдані незручності», – сказано в повідомленні компанії.

Про причини збою компанія досі не повідомила, проте деякі експерти припускають, що мова може йти про неполадки в роботі DNS-серверів, які використовує Facebook. Записи DNS, які повідомляють системам, як знайти Facebook.com або Instagram.com, були видалені з таблиць глобальної маршрутизації.

За іншими даними, причина збою більш ґлобальна і пов'язана з протоколами динамічної маршрутизації (Border Gateway Protocol, BGP). Ці протоколи дозволяють різним мережам обмінюватися інформацією за «найшвидшим» маршрутом. Збої в роботі цієї системи вже призводили до масштабних відключень сайтів і сервісів.

Опитані інформаційною аґенцією Reuters експерти назвали можливими причинами збою технічні помилки і людський чинник. Вони припустили, що з ладу вийшла і система внутрішньої комунікації компанії Facebook.

За даними газети New York Times, яка посилається на неназваних співробітників Facebook, причиною збою навряд чи стала кібератака. «Це пояснюється тим, що технології, на яких працюють додатки для мобільних пристроїв, відрізняються [від тих, що застосовуються для веб-версій]. Тому один злам навряд чи може вплинути на всі платформи відразу», – сказано в публікації.

За даними інформаційної аґенції Bloomberg, через понеділковий збій у роботі Facebook акції компанії втратили 4,89%. Відтак засновник Facebook Марк Цукерберг лише за кілька годин втратив близько шести мільярдів доларів.