Уроки булінгу

Для сучасної лексики термін "цькування" надто вишуканий, тому краще використовувати дієслова "щемити" або "чмирити". Проте відповідний процес, то не дурному з гори з'їхати, таке мистецтво повинно мати едукаційну базу. Огляд подій тижня в Україні.

Курултай тижня

Пленери партії "Слуга народу" завжди супроводжуються скандалами більшого чи меншого масштабу. Після заходів від "зеленої команди" є нагода кілька днів поговорити про те, хто кому хотів дати в писок або таки втілив цей замір, хто шпортався в носі, коли президент говорив про розумне, добре і вічне, чи яким чином упосліджували журналістів, які хотіли все це донести до нежурналістів.

Мінеральногарний Трускавець знову притягнув до себе соратників чинного президента і самого Володимира Зеленського. Паралельно з притягуванням, акція у місті нафтусі і з гусаком на гербі додала у життєпис "слуг" смарт-вечері під час яких дуже відомий Микола Тищенко зробив відомим Романа Грищука, бо вжив стосовно останнього матюки, а нардепка Мар'яна Безугла порахувала, що до 2030-го року Україна безболісно поверне Крим та ОРДЛО і для цього були показані слайди.

Відвідання зібрання Володимиром Зеленським відбулося під історичним титулом "важливе і актуальне". Від президента чекали, що він скаже "щеміть Разумкова", але нічого такого не трапилося. Те, що не сказав Зеленський виголосив Микита Потураєв: "Він (Дмитро Разумков - Z) не може створювати якоїсь значущої конкуренції Володимиру Зеленському (президенту України - Z), якщо той вирішить балотуватися на другий термін". Тому з подачі Микити Руслановича Володимир Олександрович не сильно напружувався щодо булінгу Дмитра Олександровича.

А після імпрези в Трускавці з'явилося кіно від "Слідство Інфо" , яке вже булінгувало тих хто хотів булінгувати.

Сусіди тижня

Згадувати сапера Водічку в Україні стає поганою традицією, але кавалок з легендарного твору Гашека досі є актуальним: "Коротко кажучи, мадяри - голота, - закінчив старий сапер Водічка, на що Швейк зауважив: — Не кожен мадяр винен в тому, що він мадяр".

З більш новітніх стосунків угорців з сусідами варто зацитувати вітчизняне МЗС: "Здивовані та розчаровані рішенням Угорщини підписати 27 вересня 2021 року в Будапешті новий довгостроковий контракт з російським концерном "Газпромом" на постачання газу в обхід України. Вважаємо це виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, прийнятим на догоду Кремля і на шкоду національним інтересам України та українсько-угорським відносинам, що не відповідає принципам Договору про засади добросусідства і співробітництва між Україною та Угорською Республікою від 6 грудня 1991 року". Угорці сказали, що газові справи між ними і росіянами, то є їхні газові справи, а коли ми будемо пхатися до їхніх газових справ, то baszd meg.

Шкільний принцип коли дуже плюгавий школяр знаходить ще більш плюгавого і починає його чмирити проілюстрував глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуляс, коли сказав: "Оскільки Україна грубо обмежила використання рідної мови угорців на Закарпатті, ухваливши поправки в закон про освіту, і не врахувавши міжнародних позиції щодо цієї поправки. Тому Угорщина повинна продовжувати блокувати переговори про вступ (України - Z) в НАТО".

Діалог старого сапера і гендляра собачими почварами є знову актуальним.

Тарифи тижня

У світі газ досягнув в ціні позначки 1200 доларів за тисячу кубометрів, а на Українській біржі порахували, що вартість газу на європейських хабах до вітчизняного кордону досягла 30 гривень за кубометр у той час як для побутових споживачів в нашій країні діє річна пропозиція ціни газу 7,96 гривні за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 гривні за кубометр на перший рік. Склавши докупи цифри відповідні розумні люди зробили висновок, що десь тут щось не клеїться, а тому Кабінет міністрів, "Нафтогаз" і конгрес місцевих влад підписали меморандум, яким передбачено, що під час опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло і гарячу воду для населення зростати не будуть.

Підписаний документ коментував прем'єр-міністр. "У меморандумі чітко визначено, що для незмінності тарифів у 2022 році держава передасть і направить до місцевих бюджетів податок з доходів фізичних осіб в розмірі додатково 4 відсотків, тобто, це не менше 11 млрд гривень ... Крім того, акциз з палива також буде залишений для місцевих бюджетів у 2022 році, щоб вони могли підтримати комунальних виробників тепла і забезпечити спокійне проходження опалювального сезону", - повідомив Денис Шмигаль і пообіцяв направити підприємствам теплокомуненерго з держбюджету на покриття різниці в тарифах 30 млрд гривень.

Де брати гроші? Питання, яке трохи турбує уряд і сильно непокоїть тих, хто знайомитимуться з цифрами про комунальні платежі, які вигулькнуть з поштової скриньки.

Фрік тижня

Міхеіла Саакашвілі, колишнього президента Грузії, колишнього голову Одеської обласної державної адміністрації і чинного голову виконавчого комітету Національної ради реформ України закрили у в'язницю №12, яка розташована в грузинському місті Руставі. На історичну батьківщину Міхеіл Ніколозович прибув інкогніто, за версією ЗМІ, у вентиляційній кабіні трейлера (не треба порівнювати з Ульяновим-Леніним, якого везли з Німеччини в Росію у "запломбованому вагоні"). У Грузії його відразу затримали і відправили у в'язницю, де до Саакашвілі (знову ж таки за версією ЗМІ) ставляться з повагою і називають "пан президент".

Майже українця Саакашвілі бракуватиме в Києві, бо цей персонаж за колоритністю переплюне весь пантеон від Тарапуньки і Штепселя починаючи і "Лісапетним батальйоном" з Винником закінчуючи.

Але є надія. "Я як президент України... займаюсь постійно тим, що повертаю громадян України різними можливостями, які в мене є та які мені надала влада. Пан Саакашвілі є громадянином України, тому його це також стосується", – зазначив Зеленський. Карлсон, Термінатор, Ющенко з різним успіхом також поверталися, тепер чекатимемо на Саакашвілі.