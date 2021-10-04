Pandora Papers: Журналісти підтвердили зв'язок Зеленського із Коломойським на $40 млн.

Президент України Володимир Зеленський та його близькі соратники могли мати стосунок до переказів 40 мільйонів доларів від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Про це свідчить журналістське розслідування на базі Pandora Papers – нового витоку документів із 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії.

Ці папери частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм Володимира Зеленського та його соратників. Зокрема, журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати гроші. Ці кошти могли бути частиною історії з виведення та відмивання грошей "Приватбанку", йдеться у фільмі-розслідуванні "Слідства.Інфо".

Понад 600 журналістів з усіх куточків світу рік досліджували 11,9 мільйона офшорних документів, які стали публічними після нового наймасштабнішого витоку. Проєкт дістав назву Pandora Papers.

Під час роботи над проєктом журналісти "Слідства.Інфо" знайшли підтвердження інформації, яка була опублікована під час президентських перегонів навесні 2019 року, – схеми, за якою офшорні фірми Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали 40 мільйонів доларів від компаній, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським. Це відбувалося у період, коли студія "Квартал 95" почала співпрацювати з телеканалом "1+1".

Отримані журналістами документи підтверджують, що у 2012 році "кварталівці" зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. В серці цієї мережі перебувала досі невідома фірма Maltex Multicapital Corp. Згідно із документами витоку, Maltex була порівну поділена між фірмами Володимира Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів та ще одного "кварталівця" – сценариста та режисера продуктів студії Андрія Яковлева.

Номінальним власником центру мережі виступала інша компанія, Davegra Limited. На той час її власником був нинішній очільник Служби безпеки України Іван Баканов. Саме він підписав так звану "трастову декларацію" – документ, який фіксує відносини між номінальним та реальним власником компанії.

Офшорні компанії, які, ймовірно, перераховували кошти «кварталівцям», підозрюють у відмиванні мільярдів з "Приватбанку" – співвласником цього банку раніше був Ігор Коломойський.

За даними джерел "Слідства.Інфо", переказ грошей відбувався через кіпрську філію "Приватбанку" – ту саму, через яку олігарх міг відмивати мільйони. Нові документи засвідчують, що принаймні одна з компаній очільників "95 кварталу" мала рахунок у цьому банку.

Напередодні ввечері фільм "Офшор 95" за матеріалами Panama Papers мали показати в Києві, втім розпорядник локації – Мала опера – в останній момент відмовився від показу.

"У день показу фільму директор Малої опери Олексій Прасол повідомив «Слідству.Інфо», що прем’єра не відбудеться – попри підписаний договір і оплачене приміщення. Чоловік назвав кілька причин, чому неможливий показ стрічки. Зокрема, він сказав, що начебто у приміщенні відбувається ремонт, а потім – що там відімкнули світло. Журналісти навідалися до Малої опери та з’ясували, що світло там є, а ремонтних робіт ніхто не проводив", – зазначили автори.

Зрештою, за дві години до прем’єри в адміністрації Малої опери "Слідству.Інфо" повідомили, що показ фільму таки відбудеться.