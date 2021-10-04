У неділю в Україні виявили майже 5 тисяч випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 4821 випадок коронавірусної хвороби. Шпиталізували 2092 особи.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.
Найбільшу кількість нових випадків ковіду зареєстрували у Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) та Львівській (295) областях.
Минулої доби зафіксували 114 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 460 010 осіб.
Померло 56 889 людей.
04.10.2021