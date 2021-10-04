Зеленський підтвердив на зборах "Слуги народу", що Разумкова відставлятимуть.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков перестав відповідати вимогам політичної команди. Водночас Зеленський ствердив, що питання про ймовірне відкликання Разумкова є "внутрішньофракційним".

Про це Зеленський сказав 2 жовтня у кулуарах зборів парламентської фракції "Слуга народу" в Трускавці, повідомляє "Радіо Свобода". Імпреза відбулася в люксусовому готелі Rixos.

"Питання про Дмитра Олександровича – для мене не питання. Я вважаю, що це питання внутрішньофракційне. Вважаю, що велика помилка з боку Діми чи консультантів, які з ним зараз працюють, що він виносить ці питання в публічну сферу, в медіа. Хоча секретів ніяких немає", – сказав Зеленський.

Зі слів президента, основне протиріччя щодо спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова полягає в тому, що він не поділяє програмні моменти партії "Слуга народу", які "підтримали 73% українців".

"Ми живемо в демократичній державі. Але якщо погляди відрізняються від поглядів понад 200 людей, від 73%, які віддали голоси саме за програму партії «Слуга народу»... Ми ж нічого іншого, крім виконання цієї програми, не робимо. І якщо твої погляди інші – значить, ти живеш своїм особистим життям", – оцінив Президент.

Речниця президентської фракції Юлія Палійчук повідомила, що в Трускавці депутатська фракція "Слуга народу" зібрала понад 150 необхідних підписів під ініціативою про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Перед цим речниця Разумкова Ольга Туній повідомила, що спікер запросив народних депутатів фракції "Слуга народу" на зустріч 4 жовтня, "щоб обговорити його «незадовільну» роботу за два роки на посаді голови парламенту".