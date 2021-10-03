На Харківщині четверту добу поспіль понад тисяча випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 7967 нових випадків коронавірусної хвороби. Шпиталізовано 3300 осіб.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у неділю Міністерством охорони здоров'я.

 

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській області – 1073 (четверту добу понад тисячу захворювань). У Дніпропетровській області виявили 855 недужих, в Одеській – 571, у Львівській – 536, у Чернівецькій – 462.

 

За добу зафіксували 126 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 455 189 осіб. Померло 56 775 людей.

 

03.10.2021

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