Зеленський наказав привести у бойову відповідність кордони України.

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання привести в бойову відповідність кордони України.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на брифінгу за підсумками виїзного засідання РНБО у Краматорську, повідомляє "Укрінформ".

"Є завдання, яке поставив Президент – найближчим часом привести в бойову відповідність всі наші кордони", – сказав Данілов.

Він зауважив, що РНБО розглядало питання про реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону, з цього питання була доповідь міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.