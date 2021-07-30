Зеленський наказав привести у бойову відповідність кордони України.

 

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання привести в бойову відповідність кордони України.

 

 

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на брифінгу за підсумками виїзного засідання РНБО у Краматорську, повідомляє "Укрінформ".

 

"Є завдання, яке поставив Президент – найближчим часом привести в бойову відповідність всі наші кордони", – сказав Данілов.

 

Він зауважив, що РНБО розглядало питання про реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону, з цього питання була доповідь міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

 

30.07.2021

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