Росія відмовилася продовжити мандат місії ОБСЄ на кордоні з Україною.

 

Росія відмовилася підтримувати існуючий у рамках ОБСЄ широкий консенсус щодо продовження мандата Місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон "Гуково" і "Донецьк" після 30 вересня 2021 року.

 

 

Таке рішення делеґація РФ оголосила під час засідання Постійної ради ОБСЄ, ідеться у заяві Міністерства закордонних справ України. Росіяни подали це повідомлення як рішення самого президента Росії.

 

Згідно з оцінкою МЗС України, "реалізація зазначеного наміру є продовженням дій Росії, спрямованих на свідомий саботаж імплементації Мінських домовленостей, зокрема параграфу 4 Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, який передбачає забезпечення постійно діючого моніторингу та верифікації з боку ОБСЄ державного кордону між Україною та Росією".

 

"Розглядаємо таке рішення РФ як свідчення її планів продовжувати і збільшувати постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповану територію України в Донецькій та Луганській областях, що може спричинити подальшу ескалацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту", – заявили на Михайлівській площі.

 

Україна рішуче засуджує деструктивну позицію Російської Федерації та розглядає її у контексті інших дій Москви, спрямованих на блокування прогресу у рамках міжнародних політико-дипломатичних зусиль з урегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

 

"Забезпечення прозорості на українсько-російському кордоні є невід’ємною передумовою розв’язання російсько-українського збройного конфлікту", – наголосили у МЗС.

 

Україна підтвердила готовність до тісної взаємодії зі шведським головуванням ОБСЄ, державами-учасницями та Генеральною секретаркою ОБСЄ з метою вироблення і здійснення спільних кроків, включно зі застосуванням усіх наявних інструментів та механізмів ОБСЄ, для упередження та мінімізації негативних наслідків деструктивної ініціативи РФ, висунутої безпосередньо перед широкомасштабними військовими навчаннями  "Захід 2021".

 

Україна вимагає від Російської Федерації негайно припинити деструктивні дії щодо Спостережної місії ОБСЄ, виконати всі взяті на себе зобов’язання у рамках Мінських угод з метою деескалації безпекової ситуації та подальшого врегулювання збройного конфлікту політико-дипломатичними засобами.

 

02.09.2021

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