В Україні виявили понад 12 тисяч випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 12 034 випадки захворювання на коронавірусну хворобу.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених Міністерством охорони здоров'я у п'ятницю.

Найбільше випадків зареєстрували у Харківській (1225), Львівській (794), Запорізькій (770) Донецькій (745) та Дніпропетровській (725) областях.

Упродовж доби зареєстрували 172 смерті, спричинені ускладненнями від ковіду.

Шпиталізували 2637 осіб.

За весь час пандемії в Україні виявили 2 435 413 захворювань.

Померло 56 446 людей.

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)