В Україні виявили понад 12 тисяч випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 12 034 випадки захворювання на коронавірусну хворобу.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Про це йдеться в даних, оприлюднених Міністерством охорони здоров'я у п'ятницю.
Найбільше випадків зареєстрували у Харківській (1225), Львівській (794), Запорізькій (770) Донецькій (745) та Дніпропетровській (725) областях.
Упродовж доби зареєстрували 172 смерті, спричинені ускладненнями від ковіду.
Шпиталізували 2637 осіб.
За весь час пандемії в Україні виявили 2 435 413 захворювань.
Померло 56 446 людей.
Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)
01.10.2021