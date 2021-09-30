Точицького призначили заступником міністра МЗС.

Миколу Точицького призначено заступником міністра закордонних справ України.

Про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.

"Сьогодні Микола Точицький став моїм заступником. Хто знає Миколу, той знає, що він – це досвід, енергія і результат. Хто не знає Миколу, тепер знатиме", – написав Кулеба у Facebook.

Міністр додав, що у МЗС Микола візьме на себе файли Василя Боднара, "який був чудовим заступником і буде не менш чудовим послом у Туреччині". "Тому Західна, Центральна Європа, Балкани, Кавказ, Туреччина, Росія, міжнародна безпека, санкційна політика, закордонні українці та інші цікаві питання тепер переходять від Василя до Миколи", – додав Кулеба.

Кабінет Міністрів звільнив Василя Боднара з посади заступника міністра закордонних справ України 29 вересня.

Точицький раніше обіймав посаду представника України при Європейському Союзі.