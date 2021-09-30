В Україні виявили майже 12 тисяч випадків ковіду за добу.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 11 757 нових випадків коронавірусної хвороби. Це найвища кількість добових захворювань, починаючи із 24 квітня – тоді зареєстрували 12 711 захворювань.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

За добу найбільшу кількість випадків зареєстрували у Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях.

Найбільше активних захворювань зареєстровано у Харківській (11 791), Львівській (9471), Дніпропетровській (8830), Одеській (8433) областях і в Києві (7995).

Минулої доби шпиталізували 2556 пацієнтів.

За вчора зареєстрували 194 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 423 379 осіб. Померло 56 274 людей.

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)